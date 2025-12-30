El último corte en la barbería más antigua de Madrid: echa el cierre “con el corazón roto” tras más de 120 años en el centro

Trabajadores de El Kinze de Cuchilleros en la entrada de su local. Kinze de Cuchilleros

Después de nada menos que 126 años de historia, la mítica barbería Kinze de Cuchilleros cerrará definitivamente sus puertas el 31 de diciembre de 2025. Este local ostenta el honor de ser la barbería más antigua de Madrid.

Este histórico local ha comunicado su cierre mediante una carta firmada por uno de sus socios y que subieron a redes sociales.

Alfonso Sanchidrián, uno de los socios del Kinze de Cuchilleros, es el que ha firmado este comunicado haciendo referencia a esta despedida y al gran cariño que le guardan a sus clientes.

"Nos despedimos y nos duele porque os queremos..." Así comienza el comunicado con el que la barbería El Kinze de Cuchilleros anuncia su cierre a partir del próximo año tras más de un siglo de servicio.

El motivo de la clausura de esta histórica barbería reside en las desavenencias entre sus socios. Según han confirmado esta semana a Telemadrid, el cierre llega por discrepancias con su otro socio, Rafael López, finalizando poniendo en venta el propio local.

Una parte de la historia madrileña

Hay que remontarse hasta 1876 para encontrar la fundación del Kinze de Cuchilleros. Esta histórica barbería recibe su nombre en homenaje al lugar donde se encuentra, concretamente en el número 15 de la calle de Cuchilleros, en pleno centro de Madrid.

Su fundador fue Eladio Gurumeta, un joven burgalés que comenzaría a trabajar en el número 1 de la calle Gómez de Mora. No sería hasta el 2 de enero del año 1900 cuando se instalaría en el número 15 de la calle de Cuchilleros.

Interior de la barbería El Kinze de Cuchilleros. Kinze de Cuchilleros

Desde entonces, la barbería ha permanecido abierta ininterrumpidamente, tal y como versa en su página web "resistiendo guerras, crisis y hasta la pandemia de 2020".

No sería hasta 1963 cuando entrara la familia Sanchidrián, la actual a cargo de la barbería, pasando a ser un negocio familiar en el que han ido transmitiendo la profesión de padres a hijos y de hijos a nietos.

Más de tres generaciones de la citada familia han pasado por este histórico enclave, sumando entre todos sus componentes más de 90 años de profesión.

Por las puertas del Kinze de Cuchilleros han pasado todo tipo de celebridades, desde escritores como Camilo José Cela, Valle-Inclán o Arturo Pérez Reverte, pasando por actores como Pepón Nieto o Fernando Tejero y llegando hasta deportistas como Sergio Llull o Ruud Van Nistelrooy entre otros.

Un punto de encuentro

Según se puede leer en la página web del Kinze de Cuchilleros, para sus clientes esta barbería ha podido persistir durante más de 125 años" gracias a escuchar al cliente, darle confianza y reflejar en sus espejos tanto el rostro como la historia del Madrid más castizo".

En 2023 Madrid Total pudo hablar con Alfonso Sanchidrián, uno de los dueños del Kinze de Cuchilleros y que lleva trabajando en el local desde los 19 años. Él mismo nos confirmaba que "aproximadamente el 90% de nuestros clientes son gente del barrio, incluso tenemos gente de 80 años que llevan viniendo desde niños".

Antigua fachada del establecimiento en el número 15 de la calle de Cuhcilleros Kinze de Cuchilleros

Este hecho no es casualidad, ya que para muchos de sus clientes, el Kinze de Cuchilleros no es solo una barbería, sino un lugar donde socializar y un punto de encuentro donde poder hablar de todo tipo de factores cotidianos.

Sin embargo, la magnitud de la barbería del Kinze de Cuchilleros ha trascendido hasta el punto de convertirse en un punto turístico para la gente que viene a Madrid. Tal y como comentaba Alfonso Sanchidrián en 2023 a Madrid Total, "cada día pueden pasar hasta 3.000 turistas frente al local, de estos, igual entran uno o dos a cortarse el pelo".

Una vez anunciado el cierre de este histórico local, no solo se va a perder un enclave histórico de más de 125 años, sino que, también, desaparecerá un punto de encuentro donde sus clientes solían disfrutar mientras se arreglaban sus peinados.