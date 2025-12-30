Los seis pueblos de Madrid que celebran macrofiestas de Nochevieja: más de 4.500 personas con entrada

Imagen de archivo de una macrofiesta en Madrid. E. E.

La Comunidad de Madrid ha autorizado varias macrofiestas municipales para la madrugada de Nochevieja al 1 de enero de 2026, que se celebrarán principalmente en polideportivos locales y con aforos controlados.

En total, seis municipios madrileños han recibido el visto bueno para organizar estos eventos festivos, que se desarrollarán durante la primera jornada del nuevo año y contarán con medidas de seguridad específicas.

Uno de los municipios que celebrará su fiesta de fin de año será Ajalvir, donde el polideportivo municipal acogerá a un máximo de 500 asistentes. El evento está autorizado para la madrugada del 1 de enero de 2026 desde las 00.00 hasta las 7.00 horas y forma parte de la programación municipal para despedir el año en un entorno controlado.

También en instalaciones deportivas se celebrará la macrofiesta de Griñón, que contará con uno de los mayores aforos autorizados, con 999 personas y en horario de 00.30 horas a 6.00 horas.

En la misma fecha, el polideportivo municipal de San Martín de Valdeiglesias abrirá sus puertas a 500 asistentes, mientras que Guadalix de la Sierra ha recibido autorización para un evento con idéntico aforo y de 1.00 horas a 7.00 horas.

El mayor número de asistentes se concentrará en San Agustín del Guadalix, donde la fiesta de Nochevieja permitirá la entrada de hasta 1.100 personas entre las 1.00 y las 6.30 horas en su polideportivo municipal.

Por su parte, Cobeña celebrará su evento con un aforo autorizado de 950 asistentes entre las 1.00 horas y las 6.00 horas, también en instalaciones deportivas, consolidando esta tipología de espacios como los principales escenarios de las celebraciones locales.

Todas estas macrofiestas han sido expresamente autorizadas y se desarrollarán bajo la supervisión de los respectivos ayuntamientos.

Los consistorios deberán garantizar el cumplimiento de los límites de aforo y las condiciones de seguridad establecidas para este tipo de eventos multitudinarios.

500 policías en Madrid

En paralelo a estas celebraciones, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha presidido una nueva reunión extraordinaria de coordinación de seguridad con motivo de los eventos de fin de año, tanto las preuvas como las uvas del 31 de diciembre.

El encuentro fue convocado por la Delegación del Gobierno tras no poder concretarse el dispositivo en la reunión de la pasada semana, debido a la falta de información por parte del Ayuntamiento de Madrid sobre las actuaciones previstas en la Puerta del Sol.

Finalmente, el dispositivo de seguridad para los días 30 y 31 de diciembre contará con alrededor de 500 efectivos policiales, una planificación que ha sido posible tras recibir, en la jornada previa, una comunicación del Ayuntamiento de Madrid con detalles sobre horarios y aforos.

No obstante, a la reunión no asistió ningún representante municipal, pese a haber sido convocado, mientras que sí estuvo presente la Comunidad de Madrid.

Francisco Martín ha insistido en la importancia de una planificación anticipada y ha subrayado que, aunque se han producido avances en las comunicaciones tempranas, “no se ha hecho lo suficiente”, tal y como, a su juicio, evidencia el diseño de este dispositivo de seguridad para Nochevieja.

El operativo previsto mantendrá similitudes con el de años anteriores, incluyendo la evacuación de la Puerta del Sol a las 21:00 horas y la instalación de filtros y prefiltros de acceso para permitir la entrada nuevamente a partir de las 22:00 horas, hasta completar un aforo máximo de 15.000 personas, inferior al de otros años debido a la instalación del escenario para la actuación programada.

Además, a partir de las 18:00 horas se cerrarán las salidas a la plaza desde las estaciones de Renfe y Metro de Sol, y los trenes de Cercanías dejarán de parar en dicha estación, aunque se permitirá la circulación interna por la red de Metro.

La reunión también ha abordado las medidas de seguridad para una actuación musical prevista el 22 de diciembre desde el balcón de la Real Casa de Correos, con el objetivo de evitar improvisaciones como las del año pasado.

El encuentro ha contado con la participación del jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván, junto a responsables de Policía Nacional, Comunidad de Madrid, Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil, Bomberos, Consorcio Regional de Transportes, Metro, EMT, Renfe y Adif, que coordinarán sus actuaciones para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones.