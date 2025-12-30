Detenido un tercer implicado en el asesinato de Izan, el menor de 17 años apuñalado en Vallecas el día de Navidad

El samur auxiliando a Izan en la calle de la Lagartera. Emergencias Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un tercer varón, de 20 años, como presunto responsable del homicidio de Izan, el joven de 17 años que murió apuñalado el pasado 25 de diciembre hacia las 2.00 horas de la madrugada en la calle de la Lagartera del distrito de Puente de Vallecas.

El Grupo VI de Homicidios se hizo cargo de la investigación que inicialmente se saldó con la detención de dos varones: un joven de 19 años de origen español y otro de 21 años de origen venezolano.

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar y localizar a un tercer individuo partícipe de la agresión.

Por estos hechos, este lunes 29 de diciembre fue detenido este último autor como presunto responsable de un delito de homicidio, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Según pudo saber Madrid Total, Izan se encontraba con una chica cuando un grupo les increpó.

Fue entonces cuando el menor respondió y se inició una pelea en la que Izan resultó apuñalado en el hemitórax izquierdo.

El joven trató de escapar, pero se desplomó por la gravedad de la herida. Sus agresores huyeron del lugar tras haberle apuñalado y, poco después, la Policía Nacional efectuó las primeras dos detenciones.

Izan entró en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios del Samur llegaron a practicarle una toracotomía, una maniobra que consiste en abrir el tórax y masajear el corazón directamente con las manos.

Por desgracia, no pudieron hacer nada por salvar su vida y confirmaron el fallecimiento. Una psicóloga de Samur atendió a un familiar que llegó hasta allí.

El asesinato de Izan fue uno de los crímenes de un día de Navidad teñido de negro en Madrid. Durante esa jornada, la Policía encontró el cadáver de un hombre en el distrito madrileño de Chamberí y otro hombre fue detenido en la localidad de Leganés tras asesinar a su hermano.