Las claves nuevo Generado con IA Plenergy, la cadena de gasolineras low cost, ha abierto 50 estaciones en Madrid en solo 10 años, alcanzando 80.000 clientes diarios. La estrategia de precios bajos de Plenergy ha obligado a grandes marcas a ajustar sus tarifas, con diferencias de hasta 30 céntimos por litro en el diésel. El 95% de las gasolineras de Plenergy en España se han inaugurado en los últimos cinco años, totalizando 344 estaciones en el país. La empresa prioriza la contratación local y planea abrir 70 nuevas estaciones en Madrid, con el objetivo de llegar a 500 gasolineras en España el próximo año.

Madrid es una ciudad que siempre está en constante movimiento. De hecho, si no estás atento y no te preparas para ello, incluso puede llegar a atropellarte. Esto es algo que no ha sucedido en Plenergy, la compañía de gasolineras low cost de moda en la capital.

Esta empresa llegó a la Comunidad hace solo una década y su crecimiento ha sido meteórico. Sin embargo, su verdadera explosión se ha producido en los últimos cinco años, periodo en el que el número de sucursales abiertas se ha disparado y también en el que Madrid ha cambiado mucho en diferentes ámbitos.

Un éxito que permite analizar la situación desde dos frentes. Por un lado, desde la viabilidad del modelo de Plenergy, cuyo presente y futuro en la Comunidad de Madrid están fuera de toda duda. Pero por el otro, el hecho de que sean las gasolineras low cost las que se encuentren al auge, denotando la pérdida de calidad de vida y de capacidad financiera de los madrileños.

Joaquín Andújar, responsable regional de Operaciones en Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias de Plenergy, explica así la situación que atraviesan la región y la capital: "Claro. Yo creo que al final las gasolineras low cost, que es algo que no existía, obligaron a unificar el precio que ponían las grandes marcas".

"Al entrar nosotros y ver que sí hay un modelo en que el combustible es igual de eficiente y rápido, marcamos la diferencia. E incluso un poco más moderno. Cuando vas a una gasolinera antigua tienes que ir de un lado a otro, desplazarte... y aquí lo haces todo desde el coche con una pantalla".

Competencia de precios

Con lo que nadie podía competir es con sus precios: "La Comunidad de Madrid tiene mucha población. Nosotros llegamos con un modelo de negocio muy económico, donde el precio era más barato. Al empezar había casi 30 céntimos de diferencia en el precio del diésel particular. Eso hizo que la gente pudiera repostar con nosotros".

A pesar de que Madrid es la región en la que todo pasa, no era fácil llegar y levantar un negocio de tanto éxito en tan poco tiempo: "Las personas que fundaron la empresa estaban aquí en Madrid. Surgió la oportunidad de un terreno en Madrid y decidieron empezar con una gasolinera".

Ahora, Plenergy se encuentra celebrando su décimo aniversario: "Actualmente, tenemos 50 en Madrid. Este crecimiento ha sido mucho más fuerte en los últimos años. Los cuatro o cinco primeros años teníamos como 15 o 20 gasolineras en toda España y ahora tenemos 344. El crecimiento de Plenergy viene realmente en los últimos 5 años. El 95% de nuestras gasolineras han llegado en ese tiempo".



Este auge no solo permite a sus usuarios ahorrar acudiendo a sus gasolineras, sino haciendo también que la competencia baje los precios para intentar no perder su clientela. "Varía un poco según la gasolinera, no tenemos el mismo precio en todas, pero puede estar entre 15 y 30 céntimos la diferencia respecto a otras marcas como Cepsa o Repsol".

Con un servicio premium al precio más competitivo posible era inevitable no dejar de crecer en estos 10 años. "Tenemos unos 80.000 repostajes diarios, 80.000 personas que pasan diariamente por las estaciones de Plenergy en la Comunidad de Madrid". Un crecimiento que es directamente proporcional en toda España. "Te puedo decir que tenemos más de 1.600 millones de litros vendidos en España".

Un modelo de éxito, un producto de calidad y el lugar perfecto en el mercado para seguir siendo referencia en la Comunidad. Así es el presente y el futuro de esta compañía que nació siendo un proyecto muy pequeño y que ya está presente en todo el país, en gran medida, por sus valores. Uno de los más admirados es el apoyo que hacen a la economía de cada región y municipio en el que se sitúan sus sucursales.

"El 100% de nuestros trabajadores suelen ser del municipio, es decir, si abrimos una gasolinera en Torrejón, los trabajadores viven en Torrejón y nuestras centrales también están en el centro de Madrid. Somos más de 300 personas en central, así que también son madrileños".

Ahora, los siguientes pasos de Plenergy son seguir creciendo sin olvidar de dónde vienen y sin perder la identidad original de su negocio. "En la Comunidad de Madrid tenemos más de 70 proyectos para abrir en los próximos años, esperando licencia por parte de los ayuntamientos u organismos competentes. En España queremos llegar a 500 gasolineras dentro de un año, y la mayoría de proyectos están en Madrid".