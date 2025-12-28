Fernando Gonzalo convertirá un hotel okupado y en ruinas de Madrid en viviendas: ya lleva 200 edificios rehabilitados

Las claves nuevo Generado con IA El antiguo hotel de cuatro estrellas Sierra Real de Alpedrete, vandalizado y okupado durante años, será transformado en 29 viviendas, 9 oficinas y zonas comunes. La rehabilitación será realizada por Hausera, plataforma de inversión inmobiliaria liderada por Fernando Gonzalo, que ya ha rehabilitado 200 edificios abandonados. Las nuevas viviendas tendrán unos 60 metros cuadrados y su precio rondará los 250.000 euros, generando gran interés incluso antes de iniciar la financiación. El proyecto busca ofrecer inversión accesible a cualquier persona y aportar soluciones al problema de vivienda en España, con previsión de finalización en 2027.

El edificio que albergó hace años el lujoso hotel de cuatro estrellas Sierra Real de Alpedrete, situado en una ubicación con privilegiadas vistas a la Sierra madrileña, resurgirá de sus cenizas y renovado de pies a cabeza.

Será en 2027 cuando este icónico edificio, que llevaba años vandalizado y okupado, pase a albergar 29 viviendas, 9 oficinas y zonas comunes.

Una transformación que será posible gracias a Hausera, la plataforma de inversión inmobiliaria que ha decidido apostar por este mítico edificio como su segundo gran proyecto en la Comunidad de Madrid, tras la rehabilitación del edificio Paz y Cía, en Torrelodones.

Fernando Gonzalo, co-CEO, director de operaciones y socio en Hausera en el hotel Sierra Real David Morales

Fernando Gonzalo, co-CEO, director de operaciones y socio en Hausera, recibe a Madrid Total a las puertas del que antaño fue un hotel de lujo para hablar del proyecto, el potencial del edificio y los retos a la hora de llevarlo a cabo.

"Buscamos edificios que están fuera de mercado por algún motivo para rehabilitarlos manteniendo su estructura y hacer obra nueva a precios asequibles. Siempre buscamos proyectos que estén ubicados en zonas de alta demanda, como el que antaño fue el hotel Sierra Real", explica Fernando mientras muestra el hotel por dentro.

Hausera financia sus proyectos con comunidad de inversores: "Cualquier persona puede invertir y obtener una rentabilidad dependiendo de la operación y de la cantidad que destine al proyecto".

Según apunta Fernando, el objetivo de este modelo es "democratizar la inversión", ya que luego ellos se encargan de "buscar el activo, trámites de licencias, promoción y venta".

El hotel Sierra Real de Alpedrete en diciembre de 2025. David Morales

"Los primeros proyectos de Hausera fueron en la Región de Murcia y después en el norte de Italia, en la zona de Lombardía. En total, hemos rehabilitado 200 viviendas abandonadas. El primer proyecto en la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo en Torrelodones y es similar al del hotel Sierra Real" detalla el co-CEO de esta plataforma inmobiliaria.

Fue a principios de los 2000 cuando el hotel Sierra Real de Alpedrete vivió su momento de esplendor. Pero en 2012 cerró sus puertas y se convirtió en un foco de vandalismo y okupaciones, visible con tan solo pasar por delante.

Tras detectar que este hotel cumplía los requisitos para tener 'una nueva vida', Fernando y su equipo realizan "un estudio" de viabilidad: "Nuestros arquitectos estudian cuántas viviendas se podrían hacer y cómo podemos optimizar el proyecto pensando en los futuros compradores".

"Al final, uno de nuestros objetivos también es ayudar en el grandísimo problema de vivienda que hay en España. El que fuera un hotel de la Sierra se va a convertir en 29 viviendas, 9 oficinas y en la parte de abajo habrá un gimnasio, piscina, zonas comunes, parking y zona de coworking", detalla Fernando Gonzalo.

Fernando Gonzalo, co-CEO, director de operaciones y socio en Hausera en la terraza del hotel Sierra Real. David Morales

Las viviendas tendrán "unos sesenta metros cuadrados" con un precio de venta que rondará "los 250.000 euros", cuenta el responsable de Hausera.

De hecho, los interesados en esta promoción que todavía no ha arrancado ya han comenzado a llamar: "No ha empezado el proceso de financiación y ya hemos tenido más de 50 llamadas de gente que pide el precio final para reservar un apartamento concreto. Pero como siempre, nuestros inversores tendrán prioridad".

"Un impacto así sólo nos ha pasado en Madrid, lo que indica la necesidad de la gente para encontrar vivienda de este tamaño. Nuestro objetivo es conseguir una rentabilidad, pero también devolver vivienda al mercado y encarar un problema social que se manifiesta en todo el país", cuenta Fernando.

De este modo, si todo sale bien, Hausera devolverá a la vida el que fuera el hotel Sierra Real en un plazo "aproximado de 18 meses". "La rentabilidad para nuestros inversores será del 20 por ciento, por ejemplo, quien invierta 1.000 euros, los recuperará con el citado margen en un año y medio", concluye el co-CEO de Hausera sobre su nuevo proyecto en el corazón de la Sierra madrileña.