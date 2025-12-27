La gran carrera de dos alumnos talentosos: Miguel Anaya ahora es profesor de Física y Gabriel del Haro trabaja en Airbus

Miguel y Gabriel, arriba en sus fotos de más pequeños y abajo en una imagen actual. Cedidas

El SEK International School Ciudalcampo cumple 50 años. El centro de estudios celebró su medio siglo de vida en sus instalaciones, donde reunió a alumnos, familias, antiguos alumnos, profesores actuales y eméritos y personal del colegio.

Por ello, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con antiguos alumnos del centro madrileño, para conocer cómo fue su paso por el colegio y cómo se encuentran actualmente tras pasar por estas aulas.

Miguel Anaya. 37 años. Estudió toda la ESO y el Bachillerato en el SEK de Ciudalcampo, en Madrid. "El SEK es un colegio que combina muy bien la exigencia con la flexibilidad para ofrecer una enseñanza de muy alto nivel", relata Anaya a este periódico durante la entrevista.

Considera que la entidad hace que sus estudiantes aprendan a "respetar unas normas que son importantes para desarrollarse como adultos". "Al mismo tiempo es flexible a la hora de encontrar la forma óptima en la que cada alumno adquiera conocimientos", agrega.

Anaya, que actualmente es profesor de Física en la Universidad de Sevilla, se pone pensativo en qué habrá sido de cada uno de sus compañeros: "Estadísticamente, debemos estar en todos los estratos y, de una manera u otra, más conectados de lo que pudiera parecer".

Recuerda con gran cariño a varios docentes, pero destaca especialmente Don Juan, el de Ciencias Naturales, dado que gracias a este profesor se dedica hoy al mundo de la Física. Además, entre las múltiples actividades que le brindó el centro, subraya las competiciones matemáticas, donde más despuntó.

Del SEK a Airbus

Por su parte, Gabriel de Haro, madrileño de 27 años, estudió en los dos centros que tiene el SEK: el Santa Isabel, situado cerca de la Estación de Atocha, y el de Ciudalcampo. En el primero, cursó la Primaria; en el otro, la ESO y el Bachillerato.

"No podría haber tenido una mejor educación, colegio con metodología excelente, todo tipo de actividades, investigar de lo que más te interese o pruebes de todo. Aprendí de todo constantemente y en compañía de excelentes profes, a lo largo de todos mis años, tanto en un sitio como en otro", se abre De Haro durante su entrevista con EL ESPAÑOL.

Tilda de "gran noticia" el hecho de que su centro de estudios, el lugar donde forjó sus valores y se formó como persona y profesional, cumpla 50 años. "Tendrán muchos aniversarios más. Son solo los primeros 50 años. Sé que el equipo directivo es excelente".

Ahora, De Haro trabaja como ingeniero aeronáutico en Airbus. Su puesto consiste en el diseño y la caracterización de nuevos aviones, así como de las modificaciones de las aeronaves ya en vuelo. "Aprendí la cultura de trabajo y que si algo te interesa siempre está en tu mano aprender más de ello, el SEK pone a tu alcance infinidad de actividades".

Y en cuanto a esas actividades que De Haro menciona, los deportes que se podían practicar, los concursos de oratoria, las prácticas en el laboratorio de química o las recreaciones del modelo de Naciones Unidas, llamado SEKMUN.

"El SEK se diferencia en que, a pesar de que tienes las mismas asignaturas, la metodología es diferente, los profes te enseñan el gusto por aprender, eso hace que te intereses por el aprendizaje, te va a dar mucha satisfacción en la vida", opina De Haro.

Colegio "pionero"

Inaugurado en septiembre de 1975, SEK International School Ciudalcampo nació con la vocación de "ser un colegio pionero, concebido para ofrecer una educación innovadora en un entorno natural único", según aseguran desde el propio centro de estudios.

El ubicado en el vecindario madrileño de Ciudalcampo, el colegio fue diseñado por el arquitecto Manuel González Orús como un conjunto de inspiración romana y árabe, articulado en torno a patios interiores y plenamente integrado en el paisaje de encinas y suaves colinas que lo rodean.

La red de los colegios SEK cuenta con más de 7.000 estudiantes residentes y no residentes de entre 4 meses y 18 años de edad de más de 80 nacionalidades en los colegios de Madrid, Barcelona, Almería, Pontevedra, Dublín (Irlanda), Los Alpes (Francia), Doha (Catar), Riyadh y Turtle Bay (Arabia Saudí), Muscat (Oman) and Manama (Bahrain) y SEK International School Online.