Antonio, el profesor madrileño que vive en 7m2 tras sacarse la oposición: "Tengo una caravana. Los pisos son una barbaridad"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio, profesor en Madrid, vive en una caravana de 7 metros cuadrados para evitar los altos precios del alquiler. Decidió mudarse a la caravana en 2019 tras aprobar la oposición, pero sin conseguir estabilidad laboral como interino. Los alquileres en Madrid superan los 20 euros por metro cuadrado, y muchos jóvenes destinan más del 50% de su salario a vivienda. Antonio considera que vivir en una autocaravana le permite ahorrar y estar cerca de su trabajo, pese a las dificultades.

España atraviesa un momento en el que varios problemas acechan a la sociedad. Unas situaciones que se acentúan todavía más en grandes ciudades como Madrid, donde tener una vida decente se ha convertido en una tarea nada fácil por la subida de los precios.

La vida en general es más cara. Pero si hay un sector que se encuentra al borde de una gran crisis, ese es el de la vivienda. Los precios no paran de crecer y cada vez pagamos más por pisos más pequeños. Además, esta es la única salida si queremos encontrar una vivienda, ya que ante la escasez de suelo, no se dispone de más opciones en el mercado.

Ante esta situación, muchas personas empiezan a buscar soluciones imaginativas o incluso desesperadas. Están quienes deciden marcharse a otra ciudad, lejos de Madrid, e ir y venir por trabajo. Pero también los hay que incluso prefieren dejar España y comenzar un nuevo futuro, lejos de nuestras fronteras.

Y luego están personas que como Antonio deciden dar un giro de 180 grados a su vida por completo. Este joven es profesor en Madrid y ante la precaria situación que atraviesa la vivienda, pero también su sector laboral, ha decidido aplicar una de esas situaciones raras de ver. Vive en una caravana y, aunque reconoce que lo hace por decisión propia, no esconde que es una consecuencia de la situación general.

En Madrid, los alquileres se sitúan ya en torno a los 20 euros por metro cuadrado. Y muchas personas se ven obligadas a destinar más de un 50% de su sueldo. Salarios que, además, en muchos casos no superan los 1.500 euros. Por ello, la sociedad camina hacia otra gran crisis de manera irremediable.

¿Cómo es vivir en una caravana?

La situación de Antonio es difícil de ver. Pero en resumidas cuentas, es la que padecen muchos jóvenes en España, pero llevada al extremo. Actualmente es profesor, pero no ha tenido mucha suerte a la hora de encontrar trabajo. "Estudié la carrera de Magisterio de primaria e hice la oposición. Me dijeron que, al aprobarla, sería interino porque no tenía puntos, y que me iban a 'marear' a los coles que hacía falta por toda la Comunidad de Madrid".

Sin un trabajo fijo y sin un proyecto de futuro sólido, decidió salir del juego de los alquileres trampa para buscar su propio camino con el que poder ahorrar lo máximo posible. Por ello, tomó la decisión de vivir en una autocaravana, tal y como cuenta en una entrevista con el programa de Antonio Naranjo El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid.

"Vivo en 7 metros cuadrados". Una situación en la que permanece desde el año 2019. Durante mucho tiempo, como tantos otros jóvenes, compartía piso siendo consciente de que es la peor inversión posible. Por ello, decidió cambiar las cuatro paredes por las cuatro ruedas, algo que según afirma también tiene sus ventajas.

"Aprovechaba paraestar cerca de mi trabajo, y no tirarme dos horas ida de transporte público y otras dos horas de vuelta". Además, no esconde que meterse en un piso hoy en día es casi imposible. "Buscar un piso decente hoy en día y no con estos precios es una barbaridad".

Mucha gente le dice que si no le da miedo vivir en mitad de la nada o ir de una localidad a otra. Sin embargo, asegura tener todo bajo control: "Hice un estudio de zonas seguras, no tengo miedo". De hecho, en un vídeo en el que cuenta su vida y que se encuentra en YouTube, se le puede ver cómo elige el bonito pueblo de Patones de Arriba para sus vistas.