La pelea mortal de Izan el día de Navidad en Vallecas: asesinado a puñaladas en plena calle "para defender a su novia"

La policía investiga si el suceso está relacionado con bandas juveniles violentas, un problema que preocupa a los vecinos del barrio de San Diego.

Uno de los agresores fue detenido en las inmediaciones con heridas leves y el otro se entregó en comisaría; ambos son jóvenes de 19 y 21 años.

El incidente ocurrió la madrugada de Navidad, cuando dos jóvenes increparon a la pareja y se desató una violenta pelea que terminó con la muerte de Izan.

Izan, un joven de 17 años, fue asesinado a puñaladas en la calle Lagartera de Puente de Vallecas tras intentar defender a su novia de unos comentarios.

Hacia las 2.00 horas de este jueves, el día de Navidad, el joven Izan, de tan solo 17 años, se encontraba junto a su pareja apoyado en el muro rojo, a la altura del número 23 de la calle de la Lagartera, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. Fue entonces cuando otros dos jóvenes pasaron a su lado e increparon a su chica, unas palabras que desataron una pelea mortal en la que, minutos después, Izan perdería la vida.

Durante la mañana del jueves, unos testigos presenciales de los hechos, y también vecinos de la zona, contaron cómo "los jóvenes comenzaron a pelearse con mucha violencia": "Cuando los vimos, llamamos corriendo a la Policía. Pero de repente uno de ellos se desplomó".

"Al caer, tras ser apuñalado, Izan se golpeó con la barandilla de hierro. A continuación, trató de ponerse en pie de nuevo para escapar, pero se desplomó de nuevo", relatan estas fuentes a Madrid Total.

Al parecer, tras caer al suelo por segunda vez, los agresores se quedaron "paralizados" mirando "lo que habían hecho". "Justo después echaron a correr mientras la chica pedía que llamaran a la ambulancia".

Según estos testigos, el detonante de esta violenta pelea fue que los dos agresores habían hecho "algún comentario" a la joven, motivo por el que "Izan trató de defenderla".

#Agresión con #armablanca en Puente de Vallecas.



Un joven de 17 años estaba en parada cardiorrespiratoria. Agentes de @policia comienzan #RCP y continúa @SAMUR_PC que le realiza una toracotomía. Finalmente confirman fallecimiento.



Una psicóloga de @SAMUR_PC asiste a familiares. pic.twitter.com/idjfS9lLOv — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 25, 2025

Los primeros en llegar para socorrer a Izan fueron los Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que comenzaron a hacer maniobras de RCP para sacarle de la parada cardiorrespiratoria.

A la llegada del Samur, los sanitarios continuaron las maniobras e incluso llegaron a practicarle una toracotomía: una maniobra que consiste en abrir el tórax y masajear el corazón directamente con las manos.

El punto de la calle de la Lagartera donde asesinaron a Izan. Jesús Soler

Por desgracia, no pudieron salvar su vida. Mientras el Samur trataba de salvar la vida del joven, la Policía Nacional desplegó un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar en las inmediaciones a uno de los agresores.

Lo encontraron en la calle Ronda del Sur, muy cerca del lugar del crimen, y presentaba heridas leves de arma blanca en la cara y en el glúteo.

Finalmente, el otro presunto autor de la muerte de este joven fue detenido en la Comisaría de Puente de Vallecas.

Los encartados en este suceso son un joven de 19 años de origen español y otro de 21 años de origen venezolano.

Después del crimen, hasta el lugar se personaron agentes del DEVI de Policía Científica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación que determinará qué pasó exactamente durante la madrugada del día de Navidad en la calle de la Lagartera.

De hecho, según informan fuentes policiales, no se descarta que se trate de una reyerta relacionada con bandas juveniles violentas, algo que los vecinos ven "muy probable".

"En la plaza de Montiel, muy cerca de donde han matado al chico, se reúnen jóvenes casi todos los días para hacer botellón, fumar y a veces usan pirotecnia. Todos ellos visten igual y no es la primera vez que escuchamos noticias sobre bandas latinas en esta zona de Vallecas", relata un vecino de la calle Lagartera.

De hecho, estas fuentes apuntan a que "desde hace unos años" la "inseguridad ha subido mucho" en el barrio de San Diego, motivo por el que los vecinos llevan tiempo pidiendo "más presencia policial".