Los dos pueblos de Madrid y la administración del centro donde ha caído el cuarto premio de Lotería: más de 10 millones

El número 78.477, agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, ha regado el municipio madrileño de Getafe, con 50 series, con 10 millones de euros.

También ha llegado a San Lorenzo de El Escorial, con ocho series, además de recaer en la calle Narváez, número 13, de la capital, lo que hace una cantidad total de 11,8 millones de euros.

El número fue cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.

En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Segundo premio

El segundo premio de la Lotería también ha sido el más madrugador. Hacia las 9.20 horas de este lunes, los niños de San Ildefonso han cantado el número 70.048, vendido íntegramente en la administración número 16 de Lotería, ubicada en la calle Barquillo número 10, en pleno centro de Madrid.

Un segundo premio agraciado con nada menos que 1.250.000 euros, que se ha vendido íntegramente en esta administración de lotería, cercana a la calle Alcalá.

Se trata de una de las administraciones más antiguas de la capital y no es la primera vez que reparte un gran premio.

En enero de 2024, los loteros de esta administración de loterías se mostraron muy felices al haber repartido dos millones de euros en premios en el Sorteo Extraordinario de 'El Niño'.