La Policía y la DGT aumentan los controles de alcoholemia en Madrid: el día con más vigilancia en Navidades

Madrid se prepara para afrontar unos días especialmente intensos en lo que a movilidad se refiere. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los desplazamientos por la capital se multiplican estos días debido a las habituales celebraciones previas: cenas de empresa, encuentros entre amigos y reuniones familiares.

Por eso, en este contexto de tráfico más denso en toda la ciudad, la Policía Municipal de Madrid ha puesto en marcha este lunes su Campaña de Vigilancia y Control de Alcohol y Drogas correspondiente al año 2025.

Según han trasladado fuentes del cuerpo policial a Madrid Total, este dispositivo especial, que ponen en marcha de manera conjunta con la DGT, estará activo desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de diciembre.

En total, está previsto que se realicen más de 35.000 pruebas de alcohol y drogas diarias a conductores para evitar siniestros viales.

A lo largo de esta semana, las 22 comisarías integrales de los distritos madrileños reforzarán los controles de alcoholemia y drogas, centrando gran parte de su actuación en las zonas de ocio de la ciudad.

El operativo no solo contará con la participación de las comisarías de distrito, sino también con servicios especiales que supervisarán la circulación en las principales vías de acceso y en la M-30, una de las arterias más transitadas de la capital.

Además, desde el cuerpo de Policía Local informan de que el viernes 19 de diciembre será el 'día grande', ya que durante esta jornada habrá un dispositivo especial.

La campaña se dirige a todos los conductores que circulen por Madrid, con una atención especial a las horas vespertinas y nocturnas.

Como es habitual, la localización de los puntos de control no se hará pública y el objetivo principal del dispositivo es prevenir los riesgos y las graves consecuencias derivadas de la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Tráfico ha argumentado que, según la Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, casi la mitad (48,2%) de los conductores fallecidos en carretera en 2024, que fueron sometidos a autopsia y a un análisis toxicológico, dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación, frente al 53,6 % del año 2023.

Además, ha añadido que el estudio comparativo de los últimos once años del número de conductores con resultados toxicológicos positivos muestra un incremento en el año 2024 del 7,2% con respecto al año 2014.