Llega un brusco cambio de tiempo a Madrid según la AEMET para recibir al invierno: frío, lluvias de 7 l/m y nevadas

La Comunidad de Madrid no está dejando un otoño especialmente agradable. Durante los últimos meses, las jornadas de frío y lluvia se han sucedido de manera frecuente. Y es que tras unas semanas de intenso calor, el tiempo ha cambiado hasta convertirse en un gran preludio de un invierno que ya asoma por el horizonte.

Y es que quedan tan solo unos días para que comience la última estación del año y, a la vez, la primera del 2026. Aunque lo cierto es que solo va a ser un cambio simbólico, ya que en cuanto a la climatología, el invierno comenzó hace varias semanas. Lo cierto es que el último fin de semana sí ha dejado una pequeña tregua.

Las temperaturas no han sido tan agresivas y el frío ha remitido en cierto modo, especialmente en la tarde y noche del sábado y en buena parte de la jornada dominical. Sin embargo, a partir de este lunes todo cambia de nuevo. Los cielos han amanecido con un gris plomizo que hace presagiar lo que está por venir.

Y es que a los madrileños les espera una semana dura y complicada donde el frío y la lluvia van a ser grandes protagonistas. Una manera que nos hará recordar que nos encaminamos a la recta final del otoño y al inicio del invierno. Además, a grandes altitudes, estas precipitaciones se convertirán en intensas nevadas que seguirán tiñendo de blanco las cumbres de la sierra madrileña.

El lunes será de transición, pero el martes llegará lo más duro de este pequeño temporal de lluvias que se avecina, con algunos municipios que recogerán acumulados considerables. Una inestabilidad que se hará presente también en los termómetros, donde habrá un descenso pronunciado tanto en las máximas como en las mínimas.

¿Qué tiempo hará en los próximos días?

Frío, lluvia y algo de nieve. Ese es el menú que les espera a los madrileños en los próximos días tal y como advierten expertos y portales especializados como la Agencia Estatal de Meteorología. La semana será oscura en toda la Comunidad de Madrid, ya que desde este lunes se prevén cielos encapotados y caída de las temperaturas.

La nubosidad será alta, con brumas y posibles nieblas, especialmente en zonas de montaña a medida que se vaya acercando la noche. Aunque para ver las precipitaciones más considerables habrá que esperar hasta este martes, cuando las lluvias serán más generalizadas.

Este lunes, las lluvias más fuertes se registrarán en torno a la zona de La Cabrera. Sin embargo, las más abundantes llegarán el martes, sobre todo en puntos como El Escorial. Estas irán en aumento hacia la frontera con la provincia de Ávila, donde hay municipios que podrían recoger entre 6 y 7 litros por metro cuadrado.

Sin embargo, lo más destacado es el descenso que se producirá en la cota de nieve, la cual pasará abruptamente de los 2.000 metros de altitud a los 1.700-1.800. Pero tal y como afirma la AEMET, esta podría caer incluso a los 1.500 en momentos puntuales.

Esto hará también que bajen las temperaturas, dejando un entorno general más frío que el que hemos tenido este fin de semana. Este lunes, las mínimas caerán hasta los 5 grados en puntos como Alcalá de Henares, Navalcarnero o la capital. El martes, al haber algo más de precipitaciones, este frío será menos intenso, aunque igualmente desagradable.

Sin embargo, la gran caída de temperaturas se hará efectiva este miércoles, cuando puntos como Collado Villalba bajarán hasta los 4 grados, recordando de nuevo a esos días en los que la barrera de las temperaturas negativas se traspasaba con facilidad. Así pues, a Madrid le espera una semana dura en lo climatológico, con frío, algo de lluvias y posibles nevadas.