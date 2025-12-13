Collado Villalba, el pueblo más videovigilado de Madrid: 180 cámaras con IA que reconocen las infracciones en 20 segundos

El dispositivo se complementa con drones, patrullas de proximidad y unidad canina, estableciendo un sistema integral de seguridad adaptado a la geografía del municipio.

Collado Villalba se convierte en uno de los municipios más vigilados de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de la localidad instalará de un total de 180 cámaras de videovigilancia, muchas de ellas equipadas con inteligencia artificial capaz de detectar infracciones en apenas 20 segundos.

La iniciativa busca reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y mejorar la protección de vecinos, comerciantes y espacios públicos, consolidando al municipio como un referente en tecnología aplicada a la seguridad local.

El pasado jueves la alcaldesa, Mariola Vargas, junto a la concejala de Seguridad, Yolanda Martínez, presentó la primera fase del dispositivo, que ya ha instalado 85 cámaras en puntos estratégicos de la localidad.

Estos puntos son la zona centro (Villalba Estación y Pueblo), el Polígono P-29, Gorronal, Parque de la Coruña y Las Suertes.

Según explicaron, en las próximas semanas se completarán otras dos fases que permitirán llegar al total de 180 cámaras, con una inversión municipal cercana al millón de euros.

El sistema, de última generación, está integrado en el Centro de Control de la Policía Local y ofrece monitorización en tiempo real de zonas comerciales, áreas peatonales, accesos y lugares de gran afluencia.

Entre sus innovaciones se incluyen visión nocturna por infrarrojos, baterías autónomas para mantener la operatividad ante cortes de suministro, conexión por tarjeta GSM que minimiza pérdidas de cobertura y, en algunos casos, sistemas LPR para la lectura de matrículas.

La inteligencia artificial aplicada permite que los agentes puedan reconocer infracciones en cuestión de segundos, aumentando así la eficacia de la respuesta policial.

"Queremos que cada vecino se sienta protegido en su barrio, que cada comerciante pueda desarrollar su actividad con tranquilidad y que nuestra ciudad siga siendo un lugar seguro para vivir, trabajar y disfrutar", afirmó la alcaldesa Mariola Vargas.

"La instalación de estas cámaras es una herramienta esencial para prevenir delitos y para apoyar la gran labor que realiza nuestra Policía Local y la Guardia Civil", añadió.

Por su parte, Yolanda Martínez subrayó que el dispositivo permite “actuar con mayor rapidez, anticiparnos a situaciones de riesgo y mejorar la coordinación de los recursos. Sumamos estas cámaras al trabajo que ya realizamos con drones, patrullas de proximidad y la unidad canina, estableciendo un sistema integral de seguridad”.

El diseño del sistema ha tenido en cuenta la geografía y las características de este municipio, considerando variables como la multiplicidad de accesos, la ubicación de edificios públicos, zonas de ocio, áreas comerciales y polígonos industriales.

La primera fase se ha completado, la segunda está en proceso de instalación y la tercera asegurará cobertura en zonas periféricas y urbanizaciones extensas como Parque de la Coruña, Las Suertes y La Cerca.