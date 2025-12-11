El cuento de Navidad de Francisco, subinspector de policía en Madrid: salvó a una niña de 2 años de morir en Sol

Lunes 8 de diciembre de 2025, día de la Inmaculada Concepción y festivo en Madrid, con la zona centro abarrotada de gente viendo las luces, haciendo compras navideñas o simplemente dando un paseo. Hacia las 19.00 horas, en plena Puerta del Sol, una niña de tan solo dos años sufrió un atragantamiento que pudo haber terminado en tragedia.

Pero gracias a la rápida intervención de un Policía Municipal de Madrid, todo quedó en un gran susto. El héroe de esta historia: el subinspector de la comisaría Central de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid, Francisco Rodríguez Losada.

Este agente, de 58 años, cuenta en conversación telefónica a Madrid Total cómo fue el suceso y da también un consejo: aprender a hacer la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios vital para salvar a alguien que sufre un atragantamiento.

"Todos los fines de semana navideños la Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal instala un dispositivo en la Puerta del Sol. Yo me encontraba de servicio cuando, hacia las 19.10 horas, vino una mujer en un alto estado de nervios con una niña que estaba convulsionando", relata Francisco.

Cuenta que la pequeña tenía "los brazos caídos, los ojos cerrados" y había "perdido los estímulos", quedando en un estado de semiinconsciencia por la falta de oxígeno.

‼️¿Sabes qué hacer en caso de #atragantamiento?



👉Ayer un subinspector de @policiademadrid realizó la maniobra de Heimlich a una niña de 2 años que se atragantó con una uva en la Puerta del Sol.



👉Si quieres aprender a salvar una vida, sigue estos consejos de @SAMUR_PC ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/XGGbmOYrjg — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 9, 2025

La madre de la niña relató a Francisco que la pequeña se había "atragantado con algo que estaba comiendo y no podía respirar".

"Lo primero que hice fue comprobar las vías respiratorias y no vi nada. Por mi experiencia, sabía que lo que estaba causando la obstrucción estaba en una zona que no era visible", explica el agente.

Tras más de 30 años trabajando como Policía, Francisco sabía que, en una emergencia como esta, el tiempo es "importantísimo" para evitar que se produzcan daños cerebrales.

De este modo, Francisco optó por realizar la Maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios que se usa para desobstruir las vías respiratorias cuando una persona se está atragantando y no puede respirar, toser ni hablar.

"Consiste en abrazar a la persona por detrás, situando los puños cerrados entre la parte del ombligo y el pecho. A continuación, se golpea fuertemente hacia arriba para que el aire que queda entre los pulmones ayude a que el cuerpo expulse lo que está produciendo la obstrucción", relata el subinspector de la comisaría Central de Seguridad.

Así, la pequeña logró expulsar lo que le produjo el atragantamiento: se trataba de una uva. "Una vez que la expulsó comenzó a llorar y a dar señales de consciencia. A los pocos minutos llegó el Samur que reconoció a la niña para comprobar que estaba perfectamente", detalla.

Francisco Rodríguez explica que la Maniobra de Heimlich es una técnica básica que los policías aprenden "en cursos sanitarios", pero apunta que hay que tener una formación básica "para hacerla correctamente".

"Cuando se atiende una emergencia, el tiempo de reacción es muy importante y, en el caso de esta maniobra, hay que saber bien dónde se debe dar el golpe para no ocasionar lesiones ni heridas al paciente", cuenta este agente.

Un susto que podría haber terminado en una tragedia de no haber sido por la rápida intervención de Francisco Rodríguez Losada: "No era la primera vez que hacía la maniobra, pero la verdad es que estoy muy contento. Los padres de la niña me han dicho que está perfectamente", concluye este agente de la Policía Municipal de Madrid.

Este martes, el equipo de Emergencias Madrid mandó un mensaje felicitando a Francisco y publicó un vídeo, adjunto a esta información, de cómo se debe hacer la Maniobra de Heimlich de manera correcta, especialmente de cara a las comidas y cenas navideñas.