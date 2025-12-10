Los guardias civiles ganan 2.000 € y no quieren trabajar en Madrid: "Faltan dos millares; es difícil atraerlos y retenerlos"

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid afronta una grave escasez de guardias civiles, con un déficit estimado de 2.000 agentes según los sindicatos. El principal motivo de la falta de interés para trabajar en Madrid es el elevado coste de la vivienda y el alto nivel de vida, que no compensa el sueldo medio de 2.000 euros al mes. Muchos guardias civiles solicitan traslado a otras comunidades tras conseguir una plaza en Madrid, lo que agrava el problema de retención de personal. La falta de efectivos afecta la capacidad de respuesta en tareas esenciales, poniendo en riesgo tanto la seguridad ciudadana como la de los propios agentes.

Los Guardias Civiles en la Comunidad de Madrid están viviendo una situación crítica. El problema de la falta de personal se está agravando y cada vez son más los profesionales que no buscan optar a una plaza en la capital.

La mayoría de las solicitudes a una plaza en la Comunidad de Madrid proviene de personas que tiene casa en Madrid o bien se ha criado en algún punto de la Comunidad.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid no solo está teniendo un problema a la hora de encontrar personal sino, también, hay un gran número de Guardias Civiles que han acabado dejando su puesto en los cuarteles de la capital para irse a otras Comunidades Autónomas. Por lo que no solo es un problema de falta de efectivos sino, también, de poca capacidad de retencción.

Una gran falta de cobertura

Según los datos ofrecidos por sindicatos de la Guardia Civil como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) e Independientes de la Guardia Civil (IGC), se necesitan en torno a 2.000 agentes en la región.

Además, algunos cuarteles como el de Torrelaguna dan cobertura a ocho municipios con un total de 30.000 habitantes a los que cubrir, generando una falta de operativos muy notoria a la hora de actuar de una forma eficiente.

Agentes de la Guardia Civil. E. E.

A este problema se le suma el deterioro de las instalaciones de la dependencia de Torrelaguna, la cual tuvo que sufrir un desalojo recientemente por el deterioro de su cuartel -aunque próximamente tendrán un nuevo-. Por otra parte, se estima que en Madrid hay en torno a 7.500 guardias civiles divididos entre los 178 municipios de la Comunidad.

Un problema económico y social

La razón principal a la falta de interés de los Guardias Civiles para trabajar en la Comunidad de Madrid se atiende al problema de la vivienda. El sueldo base de la mayoría de Guardias Civiles se situa en torno a los 2.000 euros netos al mes, una cantidad que dificulta enormemente el poder comprar una casa en Madrid.

Este problema se suma al alto coste de vida en la Comunidad. Si ya es dificil para muchos Guardias Civiles adquirir una vivienda, hay que sumarle el coste de los productos en Madrid ya que, de media, son más alto que en otras Comunidades Autónomas.

Según los sindicatos, "el déficit actual de efectivos está directamente relacionado con las dificultades de atraer y retener a agentes en Madrid, que se enfrenta a problemas como el elevado coste de la vivienda y vida".

Es imprescindible establecer incentivos profesionales y económicos, como la implementación de un plus de capitalidad y la consideración de la profesión como grupo de riesgo. Un déficit que evidencia la necesidad de un plan integral de refuerzo por parte del Ministerio del Interior", añaden.

"La falta de personal está afectando gravemente la capacidad de respuesta en tareas esenciales como la vigilancia en zonas rurales, el control del tráfico o la atención en emergencias. Esta carencia no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino también la de los propios agentes, quienes deben enfrentarse a situaciones de alta presión con recursos limitados", finalizan.

Miembros de la Guardia Civil en un desfile oficial EFE

Por ello, otra de las razones detrás de esta falta de efectivos de Guardias Civiles en Madrid reside en la poca capacidad de retención de los mismos. Muchos de ellos comienzan solicitando una plaza en Madrid por la facilidad que hay para trasladarse a otra región una vez ya has adquirido el puesto.

No obstante, la situación laboral está mejorando. Cada vez son más los Guardias Civiles que solicitan una plaza en la Comunidad de Madrid pero, pese a ello, sigue siendo un número insuficiente para cubrir las incidencias oportunas.