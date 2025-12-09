Pedro Robles ha creado un buscador que encuentra cualquier ayuda pública en España en menos de un minuto

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Robles fundó en 2019 Fandit, una plataforma que permite encontrar ayudas públicas en España en menos de un minuto. En 2025, la Comunidad de Madrid convocó más de 576 subvenciones, pero un alto porcentaje de fondos quedaron sin repartir por desconocimiento ciudadano. Fandit utiliza inteligencia artificial y filtros personalizados para mostrar al usuario todas las subvenciones a las que puede optar, ofreciendo además asesoramiento especializado. La plataforma cuenta con 100.000 usuarios y ofrece servicios gratuitos para particulares, mientras que las empresas pueden integrar el buscador en sus webs por una tarifa.

En el año 2025, la Comunidad de Madrid, entre enero y agosto, ha convocado más de 576 subvenciones (un 4,4% del total nacional), lo que supone más de 2.600 millones en ayudas que están a disposición de ciudadanos, autónomos, empresas y entidades sociales de la región. ¿El problema? Muchos madrileños no saben que pueden acceder a ellas y, por tanto, el dinero vuelve a manos de la administración.



Según datos de Fandit, la plataforma líder en buscar subvenciones, el 18% de las ayudas convocadas en 2023 y el 28% en 2024 en Madrid se quedaron sin repartir —aunque en este último año muchas todavía se estaban ejecutando cuando se publicaron los datos—. Por lo tanto, muchos ciudadanos podrían llevarse un 'pellizco' de sus impuestos para arreglar ventanas, montar un restaurante o cualquier otro ámbito y, sin embargo, no lo hacen.

Para que eso no ocurra, Pedro Robles creó en 2019 Fandit, una plataforma que encuentra en pocos minutos a qué ayudas estatales, regionales o locales puedes optar y te pone a un consultor a tu disposición para que las puedas solicitar. "En total, en España, en 2023, se quedaron sin repartir 11.000 millones de euros en ayudas públicas", cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

Su idea

Pedro Robles creó Fandit tras más de 10 años como consultor dedicado al mundo de las subvenciones. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y, en 2008, entró en una empresa como ingeniero de proyectos. "Justo empecé en 2008 y llegó la crisis. Tenía un año de contrato y, cuando terminó, me echaron".



Entonces, se rehizo y empezó a trabajar en una consultora de subvenciones para I+D+I. Allí estuvo durante seis años. "Pero me voy cuando facturaban más de un millón de euros —y ahora creo que entre cuatro y cinco—. Vendo el 10% de mis participaciones (que era un año de sueldo) y me tiro a la piscina para fundar Fandit. ¿Por qué? Porque cuando me ponía a tratar de encontrar subvenciones, las tenía que buscar siempre en Google. Así que me dio por hacer un buscador que mostrara toda la información", explica.

Fandit empezó siendo el proyecto de Pedro Robles y otras dos personas que lo ayudaban: "Un antiguo amigo mío consultor y un informático", cuenta. Hoy, cuenta con 10 empleados y es la primera plataforma española de subvenciones con inteligencia artificial.



P.—¿Cómo funciona?

R.—Te metes en el buscador y con los filtros introduces la provincia y el código postal, qué tipo de solicitantes eres y cuál es la acción subvencionable (digitalizarme, cambiar las ventanas, renovar mi teatro...). Le das a buscar y te aparecen las subvenciones abiertas y las cerradas.

La otra opción es en la que eliges todo eso y, además, introduces una pequeña descripción de tu proyecto y nosotros preguntamos a esas ayudas si la convocatoria encajaría con ellas. Vamos filtrando y te salen todas las ayudas.

Pedro Robles.

Ahora lo que estamos preparando es ayudar en tres labores fundamentales: analizar si tu proyecto encaja en la convocatoria, darte un baremo de hasta qué punto encaja y con qué tienes que tener cuidado. Y, una vez te lances a pedirla, somos capaces de decirte qué documentos necesitas recopilar.

Lo de meterte en la sede electrónica y adjuntar los documentos sigue siendo manual, tristemente. Ahora mismo hay 6.000 sedes electrónicas diferentes. Tendría que existir un robot específico para cada una de ellas. Supongo que llegará, pero nosotros al menos todavía no podemos.

100.000 usuarios

Ahora mismo, Fandit cuenta con 100.000 usuarios, pero no todos son particulares que quieren buscar una subvención concreta. Hay muchas empresas que les solicitan crear una especie de 'buscador de marca blanca' dentro de sus páginas que les permita buscar esas subvenciones.

Uno de esos los clientes que han confiado en ellos durante esta trayectoria ha sido la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). "A ellos, durante Filomena, les montamos un buscador de marca blanca que permitía a sus asociados buscar qué subvenciones les correspondían", explica Pedro.

Para las empresas que solicitan 'importar' ese buscador a sus páginas webs, tienen tres precios: 160 euros, 245 euros o 600 euros, dependiendo de lo que soliciten —consultar en su página web—. Para particulares, en cambio, el servicio es gratuito. "Salvo que necesiten un consultor, que en ese caso ponemos en contacto a las partes y se paga en función de la ayuda o del propio consultor", finaliza Pedro.