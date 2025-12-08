El concejal de Carabanchel salva a Agustín Vega, el cantante al que no dejaban tocar en el Puente de Toledo

Las claves nuevo Generado con IA Agustín Vega, cantante argentino, podrá seguir actuando en el Puente de Toledo tras la intervención del concejal de Carabanchel. La petición de Vega, respaldada por más de 1.500 firmas, propone convertir el puente en un espacio cultural para artistas locales. El Ayuntamiento de Carabanchel acelerará el proceso para otorgar a Vega una autorización individual para tocar en la zona desde enero de 2026. Agustín ha sido invitado a participar en actividades culturales del distrito y podría ser parte de la estrategia de comunicación del barrio.

"Lo logramos. Estoy muy contento", es lo primero que exclama Agustín Vega a la llamada de este periódico. El cantante que lleva tocando en el Puente de Toledo del parque Madrid Río desde hace cuatro años ha conseguido que su petición sea escuchada; ahora cuenta a Madrid Total que el concejal del distrito de Carabanchel se reunió con él el pasado jueves para tratar su situación.

Y es que, tras enfrentarse a varias multas interpuestas por los agentes de la Policía, que comenzaron a visitarle frecuentemente desde comienzos de año, el cantante decidió recoger firmas haciendo una petición en la plataforma Change.org para convertir el puente que usa de escenario en un espacio cultural musical donde "artistas locales puedan expresarse".

Tras las más de 1.500 firmas conseguidas, esta propuesta ha llegado a oídos de Carlos Izquierdo, concejal del distrito donde se encuentra esta ubicación, Carabanchel, quien se puso en contacto con él para convocar una reunión.

"Me llamaron y me dijeron que les interesó mucho la petición que armé. Me explicaron que están dándole un impulso a la cultura en el distrito y me aseguraron que no me preocupe porque la Policía no me va a molestar", explica el cantante de 40 años.

Así, bajo una norma regulada este año en el distrito para que los músicos puedan tocar en la calle, le han afirmado "acelerar" el proceso para que a principios del próximo año, en enero de 2026, pueda tener una autorización individual que le permita tocar dentro de la zona.

Según esta (la Instrucción 1/2025) se proponen ciertas franjas horarias "compatibles con los vecinos", como también ha señalado el propio Izquierdo en una publicación en redes sociales sobre su reunión con Agustín. "Yo nada más que me tendré que adaptar un poquito. Por eso no hay problema", comenta este último.

Además, el músico expresa que también le han ofrecido participar en los escenarios y espacios culturales en el distrito, lugar en el que él mismo reside. "Para el futuro también manejan la posibilidad de utilizarme como parte de la estrategia de comunicación del barrio", añade.

La historia de Agustín

Hace apenas unas semanas, Agustín contaba a Madrid Total su historia, que ha trascendido hasta la Junta de Carabanchel gracias a la cobertura de EL ESPAÑOL, como confirma el propio cantante.

Así, Agustín explicó que lleva cantando "desde chiquito". Natural de la Argentina, llegó a Madrid en 2019 con la idea de un cambio de vida. Quería dejar atrás los "otros trabajos corporativos tradicionales", donde había estado ganándose la vida en Buenos Aires, para dedicarse a lo que más le gustaba: la música.

Agustín Vega cantando en el Puente de Toledo. Inés Gilabert

"Hice de todo": en televisión, en Disney Channel, productoras, en una farmacéutica, en un estudio de abogados e, incluso, vendiendo seguros de salud. Lo compaginaba cantando con cinco bandas a la vez.

Sin embargo, en Madrid al principio la cosa no fue muy diferente. "Cuando llegué aquí empecé trabajando en una inmobiliaria. Me fue bien y la acabé dirigiendo, pero no me gustaba. Luego me fui a una empresa financiera, pero tampoco me llenaba".

Y ahí acabó en el puente, un lugar que escogió por la cercanía con su barrio y la lejanía de las viviendas. "Salía de trabajar a las seis y me venía a cantar unas dos horas. Era como mi terapia". Hasta que hace un año le despidieron. "Fue la excusa para decir que no iba a buscar más cosas que me hicieran infeliz".

Desde entonces, y a pesar de las multas que empezaron a llegar hace unos meses, se lo tomaba "como un trabajo". "Unas seis o siete horas" de lunes a viernes. "Soy muy disciplinado. Yo sé que tengo un horario y lo respeto".

De esta forma, es como ha llegado a tener diversas oportunidades, entre ellas participar en Got Talent o cantar en eventos como bodas. "Pasan los novios por el puente, les gusta lo que estoy haciendo y me contratan".

Ahora, ya tiene sus 'fans' incluso entre las vecinas del barrio. Una de ellas, por ejemplo, escribía uno de los comentarios en la recogida de firmas de Agustín: "La voz de Agustín Vega le otorga belleza al Puente de Toledo. Yo hasta he visto bailar a la gente con su música".