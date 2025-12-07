Álex Seco te asegura entre un 12 y un 15% del beneficio al invertir con él en vivienda: "En un año ganas 1.500€ si pones 10.000€"

Àlex Seco, fundador de Flipme, la empresa catalana especializada en la compra, reforma y venta de viviendas mediante un modelo de inversión directa, ha puesto sus ojos en Madrid.

Tras más de 60 proyectos en Barcelona, este emprendedor está decidido a aplicar su fórmula en la capital, es decir, gestionar de forma integral todos sus proyectos, convertirlos junto a sus inversores y garantizar una gestión de activos transparente, responsable y rentable. O, dicho de otra forma, que usted, como inversor, ponga dinero en su proyecto (compra, reforma y venta del piso) y a cambio él le asegure un beneficio de entre el 12 y 15%.

Su objetivo no es otro que democratizar la inversión inmobiliaria, profesionalizar la venta de vivienda usada y generar valor real en el mercado residencial español, que lleva años suponiendo un quebradero de cabeza para vendedores y compradores.

Por eso, con la capital en el horizonte, Àlex Seco cuenta a Madrid Total en conversación telefónica, su metodología de inversión, sus proyectos y sus planes en Madrid.

"Ya hemos terminado dos proyectos en Madrid y tenemos más en mente de cara a los próximos meses. Nosotros nos especializamos en compra, reforma y venta y hacemos todo el proceso: desde localizar ese activo, analizarlo, escoger zonas con alta demanda y que sean líquidas, etc. A continuación, llevamos toda la gestión de hacer el proyecto, licencia, obra, comercialización y venta", cuenta Àlex.

En Flipme, los inversores son clave y, dependiendo de la cantidad que destinen, obtendrán beneficios con rentabilidades medias del 12% al 15%: "A través de nuestra plataforma pueden elegir qué cantidad de dinero quieren invertir, desde 3.000 € hasta poder llenar la operación".

Explica que actualmente tienen "250 inversores que ponen capital para las obras". "Tenemos desde pequeños inversores que ponen 3.000 € hasta inversores que destinan 200.000 y 300.000 € a los proyectos", apunta.

"Nuestros gestores reportan a los inversores cada semana cómo va la operación. Siempre saben en qué punto está el dinero que han invertido. Los tiempos de ejecución de los proyectos son de seis meses a 12 meses de media", explica el CEO de Flipme.

Por poner un ejemplo: "Si tú como inversor pones 10.000 € en un proyecto que tiene un 15% de rentabilidad, si la operativa dura un año entero, generarás 1.500 € de beneficio".

"Los inversores nos preguntan qué tipo de garantías ofrecemos. Todo lo hacemos con préstamos participativos vinculados a un proyecto concreto. Además, tenemos un fondo de garantía que de cada proyecto que liquidamos y un 5% del beneficio va destinado a un fondo de garantía adicional", detalla.

Para esta empresa, el primer paso es calcular "el gasto propio de la operativa" y después lo que tendrán que pagar "a los inversores": "A partir de aquí lo que sobra es nuestro beneficio".

De este modo, son los inversores los que eligen "parar y obtener sus beneficios" o "comenzar un nuevo proyecto para que la bola de nieve se haga más grande y generar más".

Según explica Àlex Seco, el mercado de Madrid les parece "tremendamente atractivo": "Tiene como más demanda no solo nacional, sino también mucha internacional. Además, Barcelona tiene un riesgo regulatorio muy grande que se ha visto en los últimos años. Se ha puesto límite al precio de alquiler y tiene un incremento impositivo en la compra también de viviendas. Todo eso Madrid no lo tiene".

Pero la capital es muy grande y diversa. Por eso, el CEO de Flipme cuenta que tienen la mirada puesta en zonas muy diferentes: "Chamberí, Retiro o incluso el barrio de Salamanca o incluso zonas más emergentes como pueden ser Usera o Carabanchel, donde hay muchas oportunidades".

De este modo, con "dos proyectos ya cerrados en Madrid", desde Flipme tienen pensado hacer "entre 13 o 14 viviendas" en la capital durante 2026.

"Estamos concretando qué activos vamos a iniciar este 2026 en Madrid. Estamos viendo hasta en cambios de uso de locales a vivienda", apunta.

El CEO de Flipme termina la entrevista con EL ESPAÑOL indicando que todas "las reformas incorporan criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y materiales duraderos para mejorar el rendimiento ambiental de las viviendas".