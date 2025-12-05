Fallece un hombre de 49 años en un accidente de tráfico en la M-50 a su paso por Fuenlabrada

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 49 años falleció la madrugada del viernes tras chocar su turismo contra la parte trasera de un camión en la M-50, a la altura de Fuenlabrada. El accidente ocurrió a las 2:43 horas en el kilómetro 53 de la M-50; el vehículo quedó destrozado y el conductor perdió la vida en el acto por politraumatismos. El conductor del camión resultó ileso y alertó a las autoridades, mientras que los bomberos extrajeron el cuerpo del fallecido tras la autorización de la Guardia Civil. La Guardia Civil se encuentra investigando las causas del accidente para esclarecer lo sucedido.

Un hombre de 49 años ha fallecido durante la madrugada de este viernes después de que impactara el turismo en el que viajaba contra la parte trasera de un camión en la M-50 a la altura de la localidad madrileña de Fuenlabrada, según nos ha podido informar el 112 de la Comunidad de Madrid a Madrid Total.

El accidente se produjo a las 2.43 horas en el Kilómetro 53 de la M-50. El turismo, tras impactar contra la parte trasera del camión, quedó destrozado, provocando que el conductor del vehículo quedara atrapado y falleciendo en el acto a consecuencia de varios politraumatismos.

A su llegada al lugar del accidente, el personal sanitario del Summa 112 solo ha podido certificar la muerte del conductor. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid extrajo el cuerpo del vehículo tras la autorización de la Guardia Civil.

Sin embargo, el conductor del camión resultó ileso, permaneció en el lugar de los hechos y avisó a las autoridades pertinentes. Asimismo, el Instituto Armado, junto a las dependencias de la Guardia Civil, se han hecho cargo de las investigaciones del suceso para esclarecer lo ocurrido, según nos ha detallado a Madrid Total el 112 de la Comunidad de Madrid.