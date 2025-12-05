Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del secuestro del conocido alunicero 'Niño Juan' durante un entrenamiento de fútbol en Usera. El detenido, apodado 'El Morros', tiene 43 años y más de 20 antecedentes penales, y trató de huir y agredir a los agentes durante su arresto. El secuestro de 'Niño Juan' ocurrió el 31 de octubre en Carabanchel tras un tiroteo, siendo liberado al día siguiente con signos de violencia. Durante el cacheo al detenido se le intervinieron cuatro móviles y actualmente está en la Brigada de Policía Judicial de Madrid.

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor del secuestro del conocido alunicero 'Niño Juan' durante un entrenamiento de fútbol en el distrito de Usera, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La detención tuvo lugar anoche sobre las nueve y media cuando agentes de paisano localizaron al sospechoso en un campo de fútbol situado en el número 16 de la Avenida Capricho de Usera, según ha adelantado 'El Mundo'.

El secuestro de Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', se produjo a finales del mes de octubre en el distrito de Carabanchel siendo liberado a las horas.

El autor del secuestro del alunicero 'Niño Juan' se llama Juan José y es apodado como 'El Morros'. Se trata de un hombre de 43 años y con más de 20 antecedentes penales a sus espaldas.

'El Morros' se encontraba con una orden de búsqueda policial tras el secuestro de 'Niño Juan' provocando la intervención de varios agentes vestidos de paisano sorprendiendo así al secuestrador. Una vez que se percató de que había sido identificado, trató de huir de los policías, a quienes intentó agredir siendo retenido. El arrestado incluso pidió a sus compañeros de equipo que le ayudaran.

Durante el cacheo, se le intervinieron cuatro móviles. El detenido, que se encuentra ya en la Brigada de Policía Judicial de Madrid, cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Sobre el secuestro

El pasado 31 de octubre tuvo lugar el secuestro del famoso alunicero 'Niño Juan' tras un tiroteo en Carabanchel. Una vez se produjo el altercado, el Grupo 12 de secuestros de la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos constatando que había un vehículo inmovilizado con impactos de bala y cuyo conductor había sido secuestrado.

Según informaron fuentes policiales, hubieron tres vehículos implicados que interceptaron el vehículo en el que viajaba 'Niño Juan', sacándole a la fuerza del mismo y huyendo del lugar de los hechos.

Finalmente, el sábado 1 de noviembre 'Niño Juan' fue liberado con signos de violencia en su cuerpo. El 'Niño Juan' es un conocido alunicero que lleva delinquiendo más de 20 años, llegando a ser detenido, incluso, en Francia tras realizar un alunizaje por encargo a una banda criminal de origen chino en el castillo-museo de Fontainebleau.