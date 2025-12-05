Cambio del tiempo en Madrid para el puente confirmado por la AEMET: giro de temperaturas, lluvias y un dispositivo especial

Las claves nuevo Generado con IA La AEMET confirma un cambio de tiempo en Madrid para el puente de diciembre, con subida de temperaturas y ausencia de nuevas nevadas. Se prevén lluvias débiles y cielos nubosos, especialmente el sábado, mientras que el domingo y lunes volverán el frío y las mínimas cercanas a 0 grados. Las autoridades han activado un dispositivo especial en la sierra de Madrid para gestionar la afluencia de visitantes y garantizar la seguridad. Se implementarán cortes de acceso y más paneles informativos en tiempo real para evitar saturaciones y mantener la actividad económica y hostelera.

Viernes importante en toda España. Pero sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Y es que llega una fecha muy señalada en el calendario. Se trata del conocido puente de diciembre en el que se encadenan dos festivos. Por un lado, el Día de la Constitución. Y por otro, el Día de la Inmaculada Concepción. Jornadas en las que se esperan muchos desplazamientos, sobre todo por carretera.

Por ello, siempre es positivo consultar la información meteorológica, y más cuando se acerca el invierno, para intentar esquivar las horas del día en las que más riesgo haya de accidente por fenómenos como la lluvia, la nieve o el viento. Sin embargo, después de muchos días en los que se han sucedido las nevadas y las bajas temperaturas, lo cierto es que llega un puente de diciembre bastante atípico.

Y es que en lo climatológico van a ser unas jornadas de cambios muy importantes que en nada se van a parecer a lo que hemos venido teniendo semanas atrás. Lo primero que van a cambiar son las precipitaciones, ya que los madrileños no podrán disfrutar de la nieve durante estos días. No al menos de nuevos copos, pero sí intentar ver lo que ya ha caído y que todavía se mantiene.

Una tarea que, por otro lado, no será fácil, ya que está previsto que suban las temperaturas, generando un cambio brusco en la situación de lo que resta de semana. De hecho, este giro ya se ha podido comprobar desde este viernes, cuando han empezado a ser más agradables de lo que venían siéndolo en los últimos días, con mínimas instaladas cerca de los cero grados o incluso por debajo.

No obstante, cada día del puente habrá una situación nueva prácticamente, ya que se vienen horas de muchos cambios con un sábado donde podría aparecer la lluvia y con un domingo donde el frío podría volver a ser protagonista, dando la entrada al lunes con ese descenso térmico. Sin embargo, entremedias, se esperan periodos de algunas horas bastante más cálidos.

¿Qué tiempo hará en el puente en Madrid?

El puente de diciembre llega con buenas noticias para los madrileños. Al menos para aquellos que tenían una cierta esperanza de esquivar el frío. Y es que lo cierto es que tanto las máximas como las mínimas van a subir ligeramente, acercándose unas a los 15 grados y situándose las otras en torno a los 5 o 6.

Sin embargo, esta situación de calma será durante algunas horas, ya que se espera que este sábado los cielos amanezcan con nubosos y cubiertos, con brumas matinales, sobre todo en zonas de la sierra. Lo que no habrá allí será nieve, al menos nueva, ya que los madrileños tendrán que conformarse con lo que pueda aguantar de los días anteriores.

Lo malo es que sí habrá precipitaciones en forma de lluvia que podrían favorecer el deshielo, ya que se esperan lloviznas débiles y dispersas y algo de viento flojo del suroeste. Municipios como Collado Villalba registrarán las máximas de la Comunidad tocando los 16 grados en las horas más centrales.

El domingo habrá un amanecer similar al del sábado, de nuevo con cielos nubosos que podrían durar hasta mediodía. Se repetirán las brumas y nieblas matinales, aunque se espera que se vayan despejando a lo largo del día a medida que caen las temperaturas, y es que el lunes se espera que sea el día más frío, con regreso de mínimas que rocen los 0 grados.

Por ejemplo, en puntos como Aranjuez, los termómetros caerán hasta los 2 grados. De nuevo, los cielos amanecerán cubiertos a excepción de la sierra, dónde sí habrá una situación más despejada que permitirá que los mercurios se enfríen. Y es que también se espera el regreso de las heladas débiles en zonas altas.

Ante esta situación, las autoridades han pedido precaución, y es que durante todo el puente se esperan muchos desplazamientos a la sierra para disfrutar de la nieve, de la naturaleza y de las vistas. Por ello, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, informó de la apertura de un dispositivo especial para gestionar la afluencia de visitantes a estas zonas.

Este será un dispositivo que contará con el apoyo de ayuntamientos como el de Navacerrada, Cercedilla y Rascafría, con efectivos de la Guardia Civil, con responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico y con miembros del Consorcio Regional de Transportes, entre otros organismos implicados.

Se han aprobado cortes de acceso cuando los aparcamientos de la sierra estén completos. Y para mejorar la información a los conductores, la DGT ha ampliado el número de paneles informativos, con datos actualizados en tiempo real. El objetivo es garantizar la seguridad y evitar saturaciones manteniendo la actividad económica y hostelera.