Baja la criminalidad en Madrid, pero crecen los homicidios y las agresiones: las ciudades con más delincuencia de la región

Los municpios madrileños en los que más sube la criminalidad. Arte E.E.

El Ministerio del Interior ha publicado el tercer balance de criminalidad de 2025, que refleja los datos pertenecientes a los meses de enero a septiembre.

Esta estadística muestra los datos de los delitos de municipios con población superior a 20.000 habitantes que recoge de los registros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías autonómicas y también Policías Locales.

Así, de los citados datos se desprende a nivel general que la delincuencia en toda la Comunidad de Madrid descendió un 0,8% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Sin embargo, en la región, algunas tipologías penales como las agresiones sexuales con penetración (violación) han aumentado un 4,7 por ciento, los homicidios un 11,8 por ciento y los delitos por tráfico de drogas otro 18,1 por ciento.

En cuanto a los municipios de Madrid con más de 20.000 habitantes, la localidad en la que más ha subido la criminalidad convencional es Aranjuez.

Allí, la delincuencia ha subido un 19,1 por ciento respecto al año pasado, en parte por el aumento de más del 91% de los delitos contra la libertad sexual y los hurtos (+15,5%).

También destaca en este sentido Rivas-Vaciamadrid, cuya criminalidad ha aumentado un 17,7 por ciento en este trimestre; o Algete, que aumenta también un 10,6 por ciento su criminalidad principalmente debido a delitos de tráfico de drogas y robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.

En el lado contrario de la balanza se sitúan localidades como Arganda del Rey (-9,2%) o Ciempozuelos (-11,7)

También destaca Humanes de Madrid (-17,9%), que rebajan sus cifras de delitos denunciados respecto al mismo periodo del año pasado.

Datos de Madrid

En lo que respecta a la ciudad de Madrid, la criminalidad se sitúa un 2,2 por ciento por debajo de los datos del año pasado, con 173.854 delitos denunciados frente a los casi 177.700 de 2024.

Entre los descensos más significativos se encuentran los hurtos (-9,9%) o los robos con violencia e intimidación (-7,1%) y los robos en domicilios (-6,3%).

Por contra, en estos meses han aumentado un 14,3 por ciento los homicidios, un 16,1 por ciento los delitos por lesiones y riña tumultuaria, un 40 por ciento los secuestros y un 3,2 por ciento las agresiones sexuales, pasando de 312 el año pasado a 322 en este trimestre de 2025.

En la capital también se ha registrado un aumento, aunque moderado, de la cibercriminalidad. En este trimestre se han producido un 0,6 por ciento más de infracciones penales cometidas en o por medio de este canal. Destaca, sin embargo, un descenso de 1,2 por ciento en las estafas informáticas.

"Menos menas y más policías"

Tras conocerse los datos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se necesitan "menos mesas y más policías" ante el aumento de agresiones sexuales.

Martín considera que la subida de delitos contra la libertad sexual es "intolerable e inaceptable", aunque se muestra "convencido" de que bajan las que no se denuncian.

El delegado ha destacado la mesa de trabajo sobre Violencia de Género que impulsa la institución y a la que ha invitado a administraciones y entidades sociales y políticas y ha recordado que el único partido invitado a participar en estos encuentros y que no ha querido asistir ha sido el PP, pues a Vox ni siquiera se le ha invitado.

Almeida ha contestado desde el Palacio de Cibeles que las agresiones sexuales son "un tema lo suficientemente serio que se está produciendo en las calles de Madrid como para despacharlo en una lucha partidista y organizar una mesa".

"Si le preguntamos a cualquier madrileño que esté por la calle, y especialmente a cualquier madrileña, si le parece que la solución es que se organice una mesa o si le parece que la solución es poner más policías en la calle, estoy seguro de que cualquiera que responda diría menos mesas y más policías", ha argumentado.

Eso es lo que reclaman al delegado, "menos mesas y más policías, porque el problema de las agresiones sexuales no se resuelve en una mesa en la que se van a diluir las responsabilidades, la competencia entre varios, a ver si se consigue que nadie sepa que las competencias de seguridad son de la Delegación del Gobierno exclusivamente".

Y ya con el foco en la Policía Municipal, el alcalde ha reclamado al Gobierno "tener mil policías más". "¿Saben mil policías municipales más en la calle lo que supondría en términos de seguridad y de convivencia? ¿Saben lo que supondrían mil policías más para prevenir las agresiones sexuales que han aumentado? ¿Por qué han aumentado en las calles de Madrid?", ha lanzado.