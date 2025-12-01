La trampa de José 'Pepe', el runner de Torrejón, para matar a María Ángeles en su casa: le pidió ayuda con su perro

La puerta precintada de la vivienda en la que tenido lugar el crimen. Jesús Soler

Las claves nuevo Generado con IA José Antonio G.A. asesinó a María Ángeles M.S. en Torrejón de Ardoz y posteriormente se suicidó saltando desde la azotea del edificio. El crimen ocurrió tras una discusión iniciada cuando José Antonio pidió a María Ángeles ayuda con su perro, aprovechando que sus hijas no estaban en casa. María Ángeles estaba inscrita en el sistema VioGén por una denuncia de un testigo en 2021, aunque ella no denunció ni declaró. El asesinato ha conmocionado a la localidad y se investiga como un posible caso de violencia de género, siendo María Ángeles la cuarta víctima en Madrid este año.

Diciembre ha comenzado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz con desolación y conmoción. En la calle de Reino Unido número 2, José Antonio G.A., de 45 años, acabó con la vida de María Ángeles M.S., de 44, hacia las 21.00 horas de este domingo y después se suicidó saltando de la azotea.

Durante la mañana del lunes, los vecinos, todavía impactados por el crimen, recordaban a la víctima y al verdugo, "torrejoneros de toda la vida".

"José Antonio y María Ángeles tienen dos hijas, las dos menores de edad. El crimen sucedió cuando una de ellas estaba con su abuela y la otra había salido a dar una vuelta al perro", relata una vecina que les conocía.

Según cuenta, José Antonio trabajaba "como mozo de almacén" en una conocida cadena de supermercados y María Ángeles "como controladora de calidad" en una empresa de Alcalá. "Los malos horarios de él habían sido fuente de conflictos entre ambos", cuenta un vecino.

Pero lo cierto es que, según una amiga de la víctima, su relación llevaba "tiempo siendo mala": "María Ángeles quería distanciarse y llevaban tiempo muy mal, discutían mucho. De hecho, ella estaba muy ilusionada con su nueva vida lejos de José Antonio y se había mudado con su madre a Alcalá de Henares".

#SUMMA112 confirma fallecimiento de una mujer por herida de arma blanca.



📍Torrejón de Ardoz



Además confirma la muerte de un hombre tras precipitarse desde la azotea.



Interviene #BomberosCM realizando apertura de puerta de domicilio.



Investiga @policia

Colabora policía local pic.twitter.com/BrALVtCILR — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 1, 2025

Además, un conocido de José Antonio, que durante la mañana del lunes arrojó una flor en el lugar en el que se suicidó, cuenta que su hermano le había dicho que necesitaba "ayuda psicológica".

"José o 'Pepe', como muchos le llamábamos, llevaba tiempo mal. Era muy deportista y un 'runner' profesional, por lo que era muy conocido en Torrejón y en los círculos de corredores", cuenta este vecino, que conocía al presunto asesino de María Ángeles.

Los servicios de limpieza lavando el punto donde cayó José Antonio. Jesús Soler

Según las amigas de la víctima, José Antonio, que vivía en el tercero de la de Reino Unido número 2, donde ha sucedido el crimen, le dijo a María Ángeles que "necesitaba ayuda con el perro", por eso la mujer se desplazó a Torrejón durante la tarde del domingo.

Fue entonces cuando comenzó una fuerte discusión que la vecina de enfrente escuchó. "Salí de casa y llamé a su puerta. En ese momento, los gritos cesaron. Yo nunca les había oído discutir de una manera tan violenta", cuenta esta vecina.

Los gritos cesaron hacia las 21.00 horas del domingo. Tras apuñalar a María Ángeles varias veces en el cuello, José Antonio subió a la azotea del edificio y se arrojó al vacío.

Unos vecinos alertaron a los servicios de emergencia de que había un hombre tendido en el suelo. Cuando registraron la vivienda, encontraron el cuerpo sin vida de María Ángeles.

Ingresó en VioGén

Según fuentes cercanas a la investigación que está en marcha por parte de la Policía Nacional, María Ángeles ingresó en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, en diciembre de 2021 tras la denuncia de un testigo, aunque ella no presentó denuncia ni quiso declarar.

Su registro en el sistema se produjo tras la llamada de un ciudadano que presenció una escena de maltrato entre la pareja; el caso se introdujo en VioGén y se aplicó el llamado "protocolo cero".

Por tanto, las fuerzas de seguridad iniciaron las gestiones pertinentes para recabar toda la información disponible. Pero el caso, valorado de riesgo bajo, quedó inactivo en el sistema al cabo de los meses.

Ahora, todas las hipótesis están abiertas, pero de confirmarse la naturaleza del crimen, María Ángeles sería la cuarta víctima de violencia machista en lo que va de año en la Comunidad de Madrid y la número 41 en toda España.

Hoy es un día profundamente triste para Torrejón de Ardoz por el asesinato por violencia de género de nuestra vecina María Ángeles, presuntamente cometido por su pareja. pic.twitter.com/39qe5MyyzS — Alejandro Navarro Prieto-Alcalde de Torrejón (@Ale_Navarro_trj) December 1, 2025

Durante la mañana del lunes, en la plaza Mayor de Torrejón, se guardó un minuto de silencio en "señal de duelo y repulsa ante una de las situaciones más complejas que vivimos en la sociedad actual", según declaró el alcalde de la localidad, Alejandro Navarro.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE