Un hombre mata de una puñalada en el cuello a su mujer en Torrejón de Ardoz y después se tira desde la azotea

Tragedia en Torrejón de Ardoz. Un hombre de 45 años ha matado de una puñalada en el cuello a su mujer, de 44, y después se ha suicidado arrojándose desde la azotea del edificio, según informan fuentes de la Policía Nacional y del 112 de Madrid.

Los hechos sucedieron hacia las 22.00 de este domingo en la calle Reino Unido número 2 de Torrejón, en un complejo de urbanizaciones.

El 112 fue alertado tras el hallazgo del hombre que se había precipitado desde la azotea y ya estaba fallecido y sin posibilidad de reanimación a la llegada de los sanitarios.

Una vez que acudieron a su domicilio, encontraron a la mujer con una única herida de arma blanca en el cuello, también fallecida y sin posibilidad de reanimación.

Fuentes policiales informan de que ellos eran los únicos moradores de la vivienda, aunque tienen dos hijas menores de edad que en el momento del crimen no estaban en el domicilio.

La Policía Nacional tiene una investigación abierta para esclarecer las causas de este suceso. Colabora también la Policía Local de Torrejón.

Según fuentes policiales, todas las hipótesis están abiertas, pero de confirmarse que se trata de un crimen machista, esta mujer sería la cuarta víctima asesinada presuntamente a manos de su pareja.

El último crimen machista registrado en la Comunidad de Madrid tuvo lugar hace tan solo dos semanas en la localidad de Alpedrete, donde un hombre de 60 años asesinó de 50 puñaladas a su mujer y después se suicidó

Este último caso encendió la polémica, ya que el alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, apuntó a la posibilidad de que el hombre, presunto autor de la muerte de su mujer, podría haber sucumbido a la "presión" de la enfermedad psicológica que padecía y que no habría sido eficazmente gestionada por la administración: "Yo no lo veo como violencia de género", valoró públicamente.

Fernández subrayó que el hombre "quería mucho a su mujer" y consideró que falló "el sistema" porque no fue capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón, que al final "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto".