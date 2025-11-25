Adiós a la residencia general del hospital 12 de Octubre: comienza la demolición del "histórico" edificio de 18 plantas

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital 12 de Octubre ha iniciado la demolición de la torre de 18 plantas de la Residencia General, tras más de medio siglo formando parte del paisaje urbano de Madrid. Para la demolición se utiliza la máquina de mayor tamaño de España, con una pluma que alcanza los 62 metros, capaz de llegar a los pisos superiores del edificio. La superficie que ocupará la torre será destinada a una gran área de jardines y zonas verdes, que conectarán el campus hospitalario con los parques cercanos y estarán abiertas a pacientes, familiares y ciudadanos.

El Hospital público 12 de Octubre inicia este martes día 15 la demolición de la torre de 18 plantas de la Residencia General, dentro de la Fase 2 de su Proyecto Integral de Renovación de Infraestructuras que avanza a muy buen ritmo.

Para ello, se empleará la máquina de demolición de mayor tamaño existente en España, dotada de una pluma que alcanza los 62 metros de altura, capaz de llegar a los pisos superiores de la torre, según ha apuntado el centro hospitalario en un comunicado.

Con el objetivo de poder facilitar el desarrollo de estos trabajos, previamente ha sido necesario demoler edificios más pequeños que los rodeaban, trabajos que ya se han llevado a cabo.

La huella liberada a nivel de suelo dará paso a una gran área de jardines y zonas verdes que podrán ser disfrutadas por pacientes, familiares, profesionales y ciudadanos de Madrid.

Estos amplios jardines se unirán con otros parques de gran extensión ya existentes en el entorno, muy próximos al recinto hospitalario, rompiendo barreras visuales y dando lugar a un enclave natural que unirá el campus del 12 de Octubre con estas zonas de recreo al aire libre.

En un comunicado, el centro hospitalario ha destacado que se trata de "un momento histórico" para el 12 de Octubre "y para la ciudad de Madrid", ya que la torre de la Residencia General ha formado parte del horizonte urbano de la ciudad de Madrid durante 52 años.