Tragedia en Alcalá: una mujer muere y un hombre acaba con el 90% de su cuerpo quemado tras un incendio en un parque

El Summa 112 en un parque de Alcalá de Henares.

Tragedia en Alcalá de Henares. Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido muy grave tras un incendio de un parque que ha afectado a un árbol, según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos han sucedido hacia las 13.45 horas de este viernes en un parque de la calle Gaceta de la ciudad complutense.

Fuentes de la Policía Nacional informan de que los primeros en ver el incendio han sido los agentes de la comisaría de Alcalá.

Al parecer, sabían que en el punto en el que se veía una columna de humo pernoctaba una pareja de indigentes que tenía un asentamiento en el citado parque, por lo que acudieron con extintores para sofocar las llamas.

A su llegada, antes de la llegada de los bomberos, socorrieron a las dos personas, aunque el incendio ya se había desarrollado.

De momento todas las hipótesis están abiertas, pero fuentes policiales indican que todo apunta a que pudo ser un camping gas el origen de este incendio accidental.

Cuando llegaron los sanitarios del 112 de la Comunidad de Madrid, tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de una mujer de mediana edad por quemaduras.

Por otro lado, el hombre, de 70 años, se encontraba en estado muy grave y fue trasladado en helicóptero a La Paz con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

La Policía Nacional mantiene una investigación abierta para esclarecer las causas de este suceso.