Los madrileños ya no quieren ir ni a Pozuelo ni a Las Rozas: esta es la primera ciudad de la Comunidad para alquilar piso

Es una dura realidad desde hace tiempo: encontrar un alquiler cuyo precio encaje con nuestros bolsillos se ha convertido en una tarea complicada. Un problema que se da en casi todo el territorio nacional y que afecta especialmente a las grandes ciudades.

En el caso de Madrid, la situación es especialmente delicada ya que su mercado inmobiliario registra varios indicadores negativos de difícil solución.

Uno de ellos, seguramente el más llamativo, es que los precios no paran de subir. Pero la alta demanda y la baja oferta están unidas también a la escasez de suelo, ya que falta espacio para la construcción de nuevas viviendas y muchas zonas no tienen capacidad para crecer.

De este modo, los demandantes de pisos se alejan del área metropolitana. Según refleja un estudio del portal inmobiliario Idealista centrado en el tercer trimestre de 2025, la demanda de alquiler en la Comunidad de Madrid se ha disparado en los municipios que rodean a la ciudad.

En concreto, según publica la citada plataforma, la localidad que presenta mayor demanda en el mercado de alquiler en comparación con la renta media total es Leganés.

De hecho, este municipio del sur de Madrid se sitúa como el primero de España que eligen los usuarios para encontrar vivienda, cuyo precio medio ronda los 1.060 euros.

En el segundo puesto de este ranking se sitúa Móstoles, cuyo precio medio de alquiler ronda los 1.040 euros.

El tercer municipio de la Comunidad de Madrid que eligen los usuarios del portal inmobiliario para encontrar alquiler es Getafe, cuyo precio medio ronda los 1.122 euros.

Un ranking que refleja una dura y complicada realidad: la dificultad de los ciudadanos para acceder a una vivienda, ya sea en Madrid o en las localidades aledañas.

Ayudas para el alquiler

Ante la delicada situación con los alquileres en la región, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una serie de ayudas para los más desfavorecidos.

El pasado 4 de noviembre se abrió el plazo para solicitar las ayudas y será de poco más de un mes con el objetivo de recabar en todo este tiempo el mayor número de solicitudes posibles.

Estas bonificaciones están dirigidas a unos colectivos sociales muy concretos y considerados en líneas generales desfavorecidos.

Por un lado, los menores de 35 años y los mayores de 65, y por otro, familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo.

Estas ayudas están dentro de una partida de 21,7 millones de euros de los presupuestos para la convocatoria del 2025, la cual estará disponible hasta el 15 de diciembre .

El objetivo principal es facilitar el pago del 50% de la renta, durante el periodo subvencionable del 1 de enero al 31 de diciembre, con un máximo de entre 600 y 900 euros mensuales en el caso de arrendar un inmueble o de 300 y 450 euros para aquellos que opten por una habitación en un piso compartido.