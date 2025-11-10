Paloma Blanc, madre de 9 hijos, sobre cómo prepara la tortilla a su familia: "Es mejor que sea de verdad, pero te salva de apuros"

0 votos

Las claves nuevo Generado con IA Paloma Blanc, madre madrileña de nueve hijos, comparte en redes sociales su experiencia diaria al frente de una familia numerosa, un fenómeno cada vez más raro en España. En su cuenta de Instagram @7paresdeKatiuskas, Paloma ofrece consejos para el hogar y recetas rápidas, destacando una tortilla de patata exprés hecha con patatas de bolsa para situaciones de poco tiempo. Paloma reconoce que la receta tradicional es mejor, pero defiende su versión por su utilidad y rapidez, especialmente útil para alimentar a una familia tan grande. Su perfil se caracteriza por mostrar la realidad cotidiana y el ajetreo familiar, apostando por la naturalidad y la honestidad en sus publicaciones.

Total: 20 min

Comensales: 4

Uno de los mayores problemas que tiene España en la actualidad es la falta de descendencia. Cada vez, las parejas tienen menos hijos. Por ello, es tan extraño encontrarse hoy con una familia numerosa, un fenómeno en extinción en nuestro país y en especial en las grandes ciudades como Madrid. Incluso en estas unidades tan particulares, la gran mayoría son de 3 o 4 hijos.

Por ello, encontrarse con una familia de 9 hijos llama mucho la atención. Un rara avis de nuestro tiempo cuya historia merece ser contada. Y eso es lo que hace Paloma, una madrileña que junto a su marido, Guillermo, intenta llevar su casa lo mejor que puede dentro de las dificultades lógicas. Su universo es tan grande que incluso en este 2025 han crecido hasta tener su primer nieto.

A través de su cuenta @7paresdeKatiuskas, que comenzó cuando tenía siete hijos, Paloma Blanc va desgranando "la maravillosa aventura de ser madre". Así es como ella misma define la dura y gratificante tarea que supone cada día enfrentarse a los avatares de una casa en la que nunca faltan la vida ni las tareas.

En su perfil se pueden encontrar diferentes consejos para el hogar. Desde los que suponen un truco para mejorar el orden, algo indispensable en una casa con 9 hijos, como los que van destinados a la decoración. Poco a poco, Paloma se ha ido abriendo tanto que también deja sus propias reflexiones sobre la vida, la familia y el amor.

Sin embargo, entre el contenido que más 'likes' genera están las recetas de cocina rápidas y sencillas. Algo muy importante para ella, ya que le permiten alimentar a su prole sin perder mucho tiempo y a veces incluso consiguiendo ahorrar en cuestiones básicas. La última ha sido una tortilla de patata para salir de cualquier apuro. Una tortilla que tiene truco.

Tortilla para apuros

Paloma ha publicado recientemente en su cuenta de Instagram un video corto con la receta de esta tortilla de patata tan particular. Aunque eso sí, en el texto que acompaña a este contenido audiovisual explica que sabe que "es muchísimo mejor hacer la de verdad". Con esta reflexión hace referencia a este 'truco', pues la receta que propone es hacerla con patatas de bolsa.

"Si algún día os veis sin tiempo y queréis comer algo riquísimo, ahí va. En esta casa es top 3 cenas", afirma la madre de esta familia numerosa, quien no lo tiene nada fácil para dar de comer cada día a sus nueve hijos. Sin duda, una tarea tan dura como cara, difícil de soportar para casi cualquier economía.

El vídeo muestra los pasos acompañados de un breve texto explicativo. Y de fondo, el sonido de ajetreo familiar donde se puede escuchar perfectamente a sus hijos preparándose para la cena mientras ella cocina esta curiosa receta tan rápida como útil.

"Iba a poner música, pero os dejo la banda sonora original", comenta Paloma con voz alegre ante el alboroto que tiene a su alrededor y que le llena de vida. La madrileña apuesta por mostrarse natural y sencilla en sus redes sociales mientras graba sus vídeos.

Historias como la suya al cargo de una familia tan numerosa son tan poco frecuentes hoy en día que no es extraño que aparezcan en diferentes medios de comunicación. Tanto es así que en una entrevista en el podcast 'Haciendote preguntas' de CEU, habló de su proyecto familiar y de su trabajo en redes sociales, reconociendo que tuvo que cerrar su cuenta durante un tiempo por saltarse sus propios límites.

"El ego que genera tener una cuenta con unos pocos seguidores se apodera de ti. Me di cuenta de que me había saltado esa línea de la intimidad de mis hijos que yo no quería cruzar". Ahora ha vuelto con las ideas más claras, queriendo mostrar la realidad de una madre con nueve hijos a su cargo y al de su pareja y una casa por organizar. De hecho, en el caso de esta curiosa tortilla de 8 huevos, asegura que ella tiene que hacer tres para que puedan comer todos.

Receta tortilla de patata para apuros