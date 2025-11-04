Detenido por amenazar con un machete al entrenador de fútbol de su hijo en Hortaleza: se pelearon tras no sacarle a jugar
Los hechos sucedieron el pasado domingo en las proximidades de un campo de fútbol situado en el madrileño distrito de Hortaleza.
Un hombre ha sido detenido en el distrito madrileño de Hortaleza por amenazar con un machete al entrenador de fútbol de su hijo tras una discusión porque no le sacó a jugar.
El arrestado portaba en su vehículo un machete de más de 63 centímetros de longitud y una hoja de más de 45 centímetros.
La Policía Nacional le imputa un delito de tenencia ilícita de arma prohibida y ha sido puesto a disposición judicial.
Tensión durante un partido de fútbol en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por amenazar con un machete al entrenador de fútbol de su hijo durante una fuerte discusión en la que le recriminó que no le sacara a jugar.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos sucedieron el pasado domingo 2 de noviembre en las proximidades de un campo de fútbol situado en el madrileño distrito de Hortaleza.
El detenido mantuvo una fuerte discusión con el entrenador de fútbol de su hijo, y varios testigos manifestaron a los agentes que llegó a empuñar un machete, en actitud violenta.
Los agentes, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), identificaron al hombre, que portaba en el interior de su vehículo un machete de más de 63 centímetros de longitud y una hoja de más de 45 centímetros.
El hombre ha sido detenido como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de arma prohibida y puesto a disposición judicial.