Detienen a los cuatro asesinos que mataron a puñaladas hace 6 meses a un joven de 20 años en Puente de Vallecas

Los servicios médicos y la policía acuden al lugar del apuñalamiento en Puente de Vallecas.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntas responsables del asesinato de un joven de 20 años el pasado mes de abril, cuando caminaba con su madre en plena vía pública por el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press han confirmado estas detenciones vinculadas a una investigación que se encuentra abierta, pero declarada secreta por las autoridades judiciales.

Los hechos se produjeron a finales del mes de abril, cuando el joven caminaba junto a su madre por la calle López Grass de Madrid. Entonces, un chico se bajó de un vehículo y corrió a darle un abrazo mientras le apuñalaba en el costado.

La víctima fue trasladada grave al Hospital 12 de Octubre y falleció a las pocas horas.

Podrían ser bandas juveniles

La Policía abrió entonces una investigación por lo ocurrido sin descartar que se pudiera tratar de un caso relacionado con bandas latinas. En cambio, fuentes policiales investigaron si el caso podría estar relacionado con un enfrentamiento entre grupos juveniles.

El suceso se produjo el sábado 26 de abril, tras la víctima ser atacada con arma blanca por unos desconocidos por la tarde en la calle.

La Brigada Provincial de Información también investigó la agresión ocurrida en la que el veinteañero fue atacado con, presuntamente, cuatro personas que lo apuñalaron en el costado izquierdo, a la altura del riñón.

Cuando llegaron los sanitarios de Samur-Protección Civil la víctima se encontraba sin apenas pulso y fue atendido en un primen momento por agentes de la Policía Municipal de Madrid, que le realizaron maniobras de reanimación, y facilitaron su recuperación y estabilización.

Los sanitarios continuaron estabilizando al joven, que fue trasladado muy grave al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido.

Los sanitarios también atendieron a familiares del joven que se encontraban en el lugar de los hechos.