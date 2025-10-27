La imagen que indigna a los madrileños: los pasajeros, andando tras descarrilar un Cercanías que deja 6 heridos

Las claves nuevo Generado con IA Un tren de Cercanías descarrila en San Fernando de Henares dejando 6 heridos leves. El accidente afecta a las líneas C-2, C-7 y C-8, causando demoras y detenciones. Renfe establece autobuses lanzadera entre Vicálvaro y Alcalá de Henares. Se descarta el exceso de velocidad como causa del descarrilamiento.

Seis personas han resultado heridas de carácter leve la tarde de este lunes al descarrilar un tren de Cercanías que entraba en la estación de San Fernando de Henares, en el término municipal de Coslada, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes y de Renfe.

Los hechos se han producido a las 15.26 horas, cuando el tren de Cercanías 21541 que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (Línea C-2 de Cercanías) ha descarrilado en la vía 1 en San Fernando de Henares, según han indicado fuentes de Renfe.

Por causas que están siendo investigadas, el convoy se ha salido del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja en la entrada a la estación, según han apuntado a Europa Press fuentes de Adif. Desde el 112 han apuntado que el vagón que ha descarrilado ha sido el quinto y último del tren.

Como consecuencia de ello, a las 15.53 horas, los servicios de emergencia han solicitado el corte urgente de tensión en la estación de San Fernando y la circulación de trenes ha quedado suspendida en este punto. Debido a ello, los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 sufren sufriendo demoras y detenciones prolongadas.

Los pasajeros que viajaban en el Cercanías han tenido que salir del vagón por su propio pie y caminar por las vías de la red de Cercanías, algo que ha despertado la indignación de miles de madrileños en las redes sociales, especialmente en X (Twitter).

🔴 Grave descarrilamiento de Cercanias en San Fernando🔴



8 años sin invertir pone en riesgo la vida de los madrileños



¿Saldrá @oscar_puente_ a poner tuits con bromitas?



¡PUENTE DIMISIÓN! pic.twitter.com/3SBBfIPXCW — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 27, 2025

Hasta el lugar se han trasladado numerosas dotaciones de los servicios de emergencias, incluyendo agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario del Summa 112.



Los servicios de emergencias han atendido finalmente a seis personas, todas ellas con pronóstico leve. Dos mujeres -una de 53 años y otra de unos 40- han sido evacuadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro viajeros han sido dados de alta en el lugar, según han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Renfe y Adif trabajan ya para determinar las causas de lo ocurrido. En cualquier caso, apuntan desde Renfe, se ha descartado el exceso de velocidad como causa del descarrilamiento. Personal de las compañías trabajan en la retirada del tren accidentado de la vía.

Renfe ha establecido un servicio especial de autobuses lanzadera sin paradas intermedias entre las estaciones de Vicálvaro y Alcalá de Henares, en ambos sentidos. Los trenes procedentes de Atocha finalizan en Vicálvaro y los que proceden de Guadalajara, finalizan en Alcalá de Henares.

Por su parte, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha informado de que, una vez el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se ha puesto en contacto con él para trasladarle los primeros datos, se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para conocer en primera persona lo ocurrido.

"Se está estudiando actualmente cuáles han podido ser las causas de ese descarrilamiento", ha señalado Corpa, quien ha destacado que afortunadamente no hay heridos graves, y ha puesto en valor la rápida respuesta de los servicios de emergencia, incluida la Policía Nacional y la Policía Local de Coslada y San Fernando de Henares.