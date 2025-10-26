La nueva moda en Madrid tras el boom de las piscinas: ahora se alquilan terrazas y salones de invierno por horas

Desde hace unos años, en Madrid se ha popularizado el alquiler de piscinas privadas. Usuarios que prestan el jardín de su casa por unas horas a cambio de un beneficio económico.

La plataforma de Cocopool fue la primera española en ponerlo en marcha en 2022, actuando como una especie de Airbnb. El problema es que, obviamente, esto solo es factible en verano.

Por eso, esta misma empresa ha ideado otra vertical que cubre estas mismas necesidades para el resto del año. Así, en los meses de primavera y otoño han añadido a su oferta el alquiler de terrazas y en los meses de invierno el de salones privados.

Una iniciativa que han comenzado este pasado mes de septiembre y que "ya están mostrando tracción", como explica el CEO y cofundador de la compañía, Gerard Xalabardé. "Es solo el inicio de una expansión hacia nuevas verticales".

"En estos momentos, contamos con reservas confirmadas y estamos viendo cómo jardines y terrazas funcionan especialmente bien en primavera y otoño, mientras que los interiores nos permiten extender la actividad durante el invierno y avanzar en nuestro objetivo de desestacionalizar el negocio", añade.

Uno de los espacios ofertados en Cocopool en El Escorial. Cocopool

Por ahora, es algo incipiente. En Madrid cuentan con 15 espacios interiores y 62 jardines y terrazas. Todos ellos ubicados por toda la región, desde municipios como Alcobendas, Galapagar o Mejorada del Campo, hasta el centro de Madrid, en distritos como Lavapiés, Tetuán o Vallecas.

"Seguimos siendo, ante todo, una plataforma de alquiler de piscinas, pero estos nuevos verticales complementan nuestra oferta y están contribuyendo positivamente al crecimiento. Nos permiten ofrecer a familias, grupos y empresas espacios privados donde celebrar y disfrutar durante todo el año, que es precisamente la intención que nos mueve", cuenta Xalabardé.

Una media de 30 euros

Algunos de los servicios que ofrecen son barbacoa, cocinas equipadas, chimenea, juegos como ping-pong, parque infantil, altavoces con música... Algo que también puede encarecer su precio.

El coste dependerá de la cantidad de personas y las horas por las que se alquile. El precio medio mínimo para reservar uno de los espacios interiores en Madrid se sitúa en unos 32 euros, con lugares tanto de 20 como de 50 euros.

Un ático en Madrid ofertado en Cocopool. Cocopool

En el caso de las terrazas y jardines sin piscina, el rango es más amplio, con precios mínimos que van desde los 15 hasta los 300 euros, dependiendo del lujo y la amplitud. La media de estos está en torno a los 34 euros.

Los grupos pueden ir desde las 5 personas hasta las más de 50, dependiendo de lo que decida el propietario del espacio.

Un espacio interior de Madrid ofertado en Cocopool. Cocopool

Como ya se explicó en un reportaje de este periódico, el funcionamiento es sencillo -el mismo que para las piscinas-; muy parecido a la mayoría de los marketplaces existentes, como pueden ser Airbnb o Booking. El propietario registra su espacio y elige el horario, las normas, los días que alquila y el precio. Pasa un filtro para verificar que está todo correcto y cuenta con asesoramiento para estar en concordancia con el resto de propietarios.

Por otra parte, el equipo también acompaña a los usuarios en la búsqueda de un lugar que se adapte a sus gustos. Tan solo tienen que mandar la solicitud con la fecha, hora y número de asistentes. El anfitrión puede aceptarla o rechazarla.

Además, cuentan con un contrato que protege a los propietarios de daños y les exime de responsabilidad civil. La plataforma se lleva un porcentaje proporcional de los ingresos recaudados con cada reserva. Más o menos un 30% que se reparte entre una parte que paga el inquilino y otra que se deduce al propietario.

Aparte de Madrid, este servicio ya se puede encontrar en otras provincias y comunidades como Cataluña, Sevilla, Toledo, Valencia, Alicante, Granada, Murcia o Cádiz.

Reuniones familiares, cumpleaños, celebraciones especiales, eventos de empresa o quedadas con amigos sin depender del clima son solo algunos de los eventos que se están viendo en estos nuevos espacios ofertados.