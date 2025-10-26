Un camionero madrileño, sobre lo que gana en Estados Unidos: "Aquí cobro 5.000 euros al mes y solo trabajo 8 meses al año"

Uno de los grandes problemas que ha tenido España en los últimos años es la fuga de talento. Personas muy cualificadas que decidían marcharse a otro país donde sus profesiones están mejor remuneradas. Esta circunstancia, que nos ha devaluado como sociedad, es especialmente agresiva en ciudades como Madrid, donde la competencia es mayor y la escasez de oportunidades asusta.

Tanto es así que no solo se han marchado personas con una gran preparación académica y con expedientes brillantes buscando esos sueldos por encima de 1.000 euros que en España parecen haber desaparecido. En los últimos años también han hecho las maletas trabajadores de todo tipo de sectores que, hartos de la situación de ciudades como Madrid, buscan un futuro mejor, sobre todo desde el punto de vista económico.

Un ejemplo muy alarmante lo protagoniza Jesús, un camionero español que se ha hecho viral en redes sociales al contar su historia que es, por desgracia, como la de otros muchos compatriotas que son más valorados lejos de nuestras fronteras. En su caso, su profesión es camionero. Y su lugar de destino ha sido Estados Unidos, un país en el que gana mucho más dinero que en España por el mismo trabajo.

Su historia da que pensar, ya que la diferencia con lo que gana un camionero en nuestro país es alarmante. Mientras en España, una persona que se dedica a este sector clave para los suministros nacionales gana solo unos 1.400 o 1.500 euros al mes, Jesús ha conseguido casi cuadruplicar esas cifras en solo unos meses.

Una diferencia brutal y que narra en sus redes sociales, donde sus testimonios se han ido haciendo virales y donde también ha recibido el feedback de otras personas que como él han buscado lejos de nuestras fronteras un futuro mejor. De momento, a Jesús le va bien y por eso anima a otras personas a probar suerte.

¿Cuánto gana un camionero en Estados Unidos?

Todos estamos de acuerdo en que los camioneros tienen una gran importancia para el correcto funcionamiento del país. Su figura es fundamental para que las diferentes cadenas de suministro funcionen a la perfección. Sin embargo, estos no reciben el reconocimiento ni la consideración que merecen.

Además, estos trabajos, especialmente si son de larga distancia como el de Jesús, conllevan una serie de sacrificios personales y familiares muy importantes, pasando mucho tiempo fuera de casa y alejados de sus familias. Por si fuera poco, están una gran cantidad de horas en la carretera y viviendo en condiciones que no son las más cómodas.

Sin embargo, en España todo ese esfuerzo no se recompensa, algo que al parecer sí se hace en Estados Unidos. Jesús es "OTR", es decir, "lleva un tráiler" y hace "viajes de larga distancia". En su caso, "por todo el país, excepto Alaska y Hawái". Una de las grandes ventajas que tiene su trabajo, al menos desde el punto de vista del ahorro, es que no tiene que pagar alquiler, ya que su vida transcurre en su camión.

"No me falta de nada. Tengo mi cama, mi microondas, mi nevera, mi aspiradora, un armario para dejar la ropa... A todo lujo". Sin embargo, este no es el único lujo que se permite gracias a su trabajo de camionero. Jesús explica que este empleo es el modo que tiene para vivir lo mejor posible y que por ello no 'se quema' trabajando todo el año.

Solo se dedica a esta función durante ocho meses. Y el resto del tiempo regresa a España para descansar y para estar de vacaciones. Pero con el dinero que gana durante ese periodo laboral puede mantenerse, ya que los salarios son muy elevados. "Ya tengo las cuentas hechas. Como ya sabéis muchos, la empresa para la que yo trabajo no es en la que más dinero se gana. Aquí suelen pagar a la milla".

Y es que si quisiera podría ganar más dinero echando más horas como hacen muchos de sus compañeros. Su media mensual son 9.500 millas. Sin embargo, hay otros que deciden ampliar su jornada hasta las 13.000. En ese caso, multiplican su salario, aunque de cualquier manera este no se puede comparar al que se percibe en España por este trabajo.

"En ocho meses, yo gané brutos 50.218 dólares. Más o menos son unos 6.000 dólares brutos al mes". Al cambio, estos serían más de 5.000 euros mensuales. Sin embargo, la parte negativa de su trabajo es que tiene que pagar mucho dinero en impuestos. Desde los 5.168 dólares de la Federal Tax hasta los 2.831 dólares en el seguro social pasando por los 685 del Mediacare y los 2.000 dólares que le cuesta el seguro médico. "Todo esto hace un total de 10.784 dólares. Más o menos es un 20%",

A pesar de eso, afirma que le compensa ampliamente y es que, al menos en su sector, no hay ni punto de comparación con lo que percibiría en España. Y añade que, de trabajar todo el año, podría ganar casi 80.000 dólares brutos. Algo impensable para los héroes que surcan cada día nuestras carreteras.