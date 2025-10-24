Miguel, madrileño en Estados Unidos, sobre sus sueldos base de 60.000€: "Si quieres sacar dinero, aquí hay oportunidades"

Las claves nuevo Generado con IA Miguel, un joven madrileño, se mudó a Los Ángeles buscando mejores oportunidades laborales y económicas, destacando que los sueldos en EE.UU. oscilan entre 60.000 y 70.000 euros. A pesar de los inconvenientes de vivir en EE.UU., como altos costos de vida y problemas con la sanidad y educación, Miguel encuentra muchas oportunidades laborales, incluso sin experiencia previa. Miguel planea hacer dinero en EE.UU. para eventualmente regresar a España, donde considera que la calidad de vida es mejor, especialmente por el acceso a sanidad y educación pública.

Para que unos lleguen, otros tienen que salir. Esta es una máxima aplicable a cualquier ámbito de la vida. Da igual que sea el Metro de Madrid en hora punta o el global de la capital. Lo que está claro es que no hay sitio para todos. Ni en el mercado de la vivienda ni tampoco en el laboral. Por ello, cada vez más madrileños deciden hacer las maletas para buscar un futuro mejor.

Muchos destinos se encuentran en los países más ricos de Europa. Estados como Suiza, Luxemburgo, Alemania, Noruega o Finlandia. Sin embargo, algunos deciden marcharse mucho más lejos para buscar un futuro mejor. O al menos, una oportunidad que aquí en España todavía es complicado de encontrar. Tanto por falta de trabajo como por la precariedad de los mismos.

Por ello, algunas personas como Miguel deciden dejarlo todo y marcharse al otro lado del mundo. Este joven madrileño dejó la capital de España para residir en Los Ángeles. Y desde que se mudó ha compartido su experiencia, comparando cómo era su vida en nuestro país y cómo es ahora la actual al otro lado del Atlántico. Desde los sueldos hasta las oportunidades.

Algunos de sus relatos se han hecho virales en redes sociales. Sobre todo aquellos que se centran en determinar cuáles son las diferencias entre ambos países y cuáles son los pros y los contras de cada uno. El objetivo es responder a la pregunta sobre dónde se vive mejor. Sin embargo, según cuáles sean nuestros intereses, la respuesta será una u otra.

Y es que Miguel responde a esta pregunta pensando en las oportunidades de ocio, en el sistema educativo de Estados Unidos, recordando la gastronomía española y, sobre todo, comparando los precios a uno y otro lado del 'charco'. "En Estados Unidos puedes tener muchos problemas en cuanto a temas de salud, calidad de los alimentos, la educación a través de todos los préstamos que tienes que pedir para formarte. Por no hablar de los tiroteos y demás problemas con las armas".

¿Cuánto se cobra en Estados Unidos?

Miguel asegura que Estados Unidos tiene muchos inconvenientes. Sin embargo, también tiene ventajas que hacen que sea una opción inmejorable para aquellos que buscan crecer, sobre todo en lo económico. Y es que en Estados Unidos, el salario medio se encuentra en torno a los 60.000 y 70.000 euros.

Unas cifras que contrastan enormemente con las de España, donde los sueldos son hasta tres veces inferiores. Por ello, para él, su cambio ha sido positivo, ya que estar en Estados Unidos le va a permitir "hacer dinero" con el objetivo de regresar después a España, un país en el que se vive mucho mejor.

Según su experiencia, Estados Unidos es un país en el que sobran las oportunidades de todo tipo, sobre todo si somos jóvenes. Y que no importa no tener una trayectoria laboral, ya que para empezar, podemos encontrar trabajo de casi cualquier cosa: "En cuanto a oportunidades laborales, yo creo que no hay comparación".

"Incluso cuando no podía conseguir trabajo a tiempo completo, siempre conseguía trabajos ya fuera sacando perros, cuidando niños, haciendo de jardinero, cualquier cosa. Si quieres trabajar hay oportunidades". Gracias a esta flexibilidad y a la enorme cantidad de ofertas que circulan, la ventaja respecto a España no deja ningún género de duda en este sentido.

Además, aunque el coste de vida es superior, este también depende mucho de los salarios. "Dependiendo del trabajo que consigas se vive mejor, se vive peor, pero si quieres trabajar y quieres sacar dinero, hay oportunidades en cualquier lado". Está claro que Estados Unidos es un país repleto de oportunidades laborales.

Sin embargo, si hablamos de calidad de vida, Miguel no tiene dudas: "Creo que España está mucho mejor". Además, pone dos ejemplos que son claros. "La sanidad puede tener problemas, pero al menos sabes que si tienes cualquier cosa de salud vas a tener ayuda de la sanidad pública. Y la educación siempre tiene esa opción de elegir la educación pública".

Y en resumen concluye: "En España yo creo que si tienes un trabajo decente o bueno, puedes vivir mucho mejor, pero en cuanto a dinero que puedes hacer a cantidad, aquí se paga muchísimo más, así que por ahora mi plan es seguir aquí. Estoy contento y quiero seguir haciendo dinero y si en algún momento me puedo mudar a España con más dinero para vivir tranquilo, pues ahí se va".