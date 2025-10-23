Detenido el hombre al que Juan José llamó tras asesinar a Marta en Villaverde: "No sé dónde tirarlo, la máquina lo tritura"

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Madrid por encubrir el asesinato de Marta, ocurrido en Villaverde. Juan José, de 30 años, apuñaló a Marta, su expareja, en presencia de su bebé de 15 meses en un piso de la calle de los Astilleros. Tras el crimen, Juan José contactó a un amigo desde Torrejón de Ardoz, mencionando la dificultad de deshacerse del arma utilizada. La víctima, Marta, había presentado denuncias por violencia de género y tenía una orden de alejamiento contra su agresor.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 46 años por un delito de encubrimiento del asesinato que tuvo lugar el pasado lunes en el distrito de Villaverde.

Juan José, de 30 años, asestó varias puñaladas a Marta, su expareja, en un piso ubicado en la calle de los Astilleros número 3 del citado distrito madrileño. Un crimen que cometió delante de su bebé de 15 meses.

Tras cometer el crimen, volvió a su piso de Torrejón de Ardoz, donde hizo una llamada a este hombre y comentó el crimen.

En el vídeo que acompaña a esta información se puede ver el contenido de esta llamada. En la conversación, Juan José llega a decir la frase "es que no sé dónde tirarlo; es que eso, al final, termina en el vertedero, a ver, la máquina lo tritura", refiriéndose con toda probabilidad al arma que usó en su crimen.

También se le escucha decir : "Que no pase nada, espero que no. Se la habrán llevado al hospital o algo".

Tras las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de la Jefatura Superior de Madrid, se averiguó la identidad de este hombre, procediendo a su arresto en la mañana de este jueves como presunto responsable de un delito de encubrimiento.

El crimen se produjo durante la mañana de este lunes en el tercer piso de la calle de Los Astilleros número 3.

Marta había alquilado allí una habitación a Fátima, una mujer de origen marroquí que regenta una pastelería situada muy cerca de la estación de Villaverde Alto.

La víctima se había mudado a este piso de tres habitaciones hacía poco más de un mes y medio. Le pagaba a Fátima un alquiler y compartía la vivienda con ella y sus tres hijos.

De hecho, según el relato de los vecinos, el presunto asesino y expareja de Marta la había ayudado a encontrar el piso e incluso había colaborado en la mudanza.

Pero los vecinos no sabían que había presentado denuncias contra su expareja y que, de hecho, pesaba sobre él una orden de alejamiento.

Además, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó este martes que Marta estaba catalogada en el sistema VióGen con riesgo "bajo", pero cuando se quedó embarazada, ingresó en este sistema con riesgo alto.

Esa es una cuestión que deberá aclarar la investigación judicial: ¿Por qué se bajó el nivel de protección de Marta? De momento, este diario se ha dirigido a la Delegación del Gobierno y no lo aclara, argumentando que existe un proceso abierto en los juzgados.

Por otro lado, la Policía Nacional indaga si podría haber bajado el nivel porque, al parecer, ella había retirado varias veces la denuncia por quebrantamiento de orden de alejamiento. De forma que al pasar de riesgo alto a bajo, por protocolo, el policía de protección solo estaba obligado a llamar a Marta cada 2 meses.