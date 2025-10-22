Marta, segunda asesinada por su expareja delante de su bebé: tenía orden de alejamiento pero la ayudó a mudarse a Villaverde

La puerta del domicilio en el que ha sucedido el crimen y la Policía Nacional deteniendo al presunto asesino. Jesús Soler y Policía Nacional

La violencia machista ha golpeado con fuerza y por segunda vez en este año a la Comunidad de Madrid. Marta, una joven de tan solo 21 años y madre de una bebé de tan solo 15 meses, fue presuntamente asesinada a manos de su expareja durante la tarde de este lunes en un piso de Villaverde.

Los hechos sucedieron hacia las 15.00 horas de este lunes en el tercer piso de la calle de Los Astilleros número 3.

Marta había alquilado allí una habitación a Fátima, una mujer de origen marroquí que regenta una pastelería situada muy cerca de la estación de Villaverde Alto.

La víctima se había mudado a este piso de tres habitaciones hacía poco más de un mes y medio. Le pagaba a Fátima un alquiler y compartía la vivienda con ella y sus tres hijos.

De hecho, según el relato de los vecinos, el presunto asesino y expareja de Marta la había ayudado a encontrar el piso e incluso había colaborado en la mudanza.

📍 #Madrid. Calle de los Astilleros.#SUMMA112 confirma el óbito. @policia lo está investigando como un supuesto homicidio. pic.twitter.com/w73cmELUMc — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 21, 2025

Los vecinos describen a Marta como una chica "educada y tranquila" que "paseaba por el barrio junto a su bebé" y a veces "se acercaba a la pastelería de Fátima".

Estas fuentes relatan que, al conocer desde hacía tan poco tiempo a la víctima, no sabían que había presentado denuncias contra su expareja y que, de hecho, pesaba sobre él una orden de alejamiento.

También cuentan que, durante la tarde del lunes, los agentes estuvieron buscando el arma del crimen en las zonas aledañas a la vivienda, en papeleras e incluso debajo de los coches.

Además, tras conocer el caso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó que Marta estaba catalogada en el sistema VióGen con riesgo "bajo".

Fue la hija mayor de Fátima, de tan solo 12 años, la que encontró el cuerpo sin vida de Marta con heridas de arma blanca y junto a su bebé de 15 meses cuando regresó del colegio.

La pequeña alertó a su madre y ella, a continuación, llamó a la Policía para explicar la situación.

A su llegada, los sanitarios del Summa 112 tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de Marta.

La Policía Nacional abrió entonces una investigación para esclarecer el crimen y, pocas horas después, hacia las 4:00 horas de la madrugada del martes, detuvo al presunto autor del asesinato en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Durante la mañana del martes, los vecinos de la calle de Los Astilleros 3 tan solo podían lamentar la muerte de Marta, a la vez que denunciaban que, en el inmueble, hay "varios pisos conflictivos", entre ellos "el de Fátima".

"La puerta de la calle está siempre abierta y entra quien quiere. Quizás, si hubiera estado cerrada, el asesino lo habría tenido más difícil para llegar al piso donde sabía que estaba viviendo Marta", lamenta una vecina.

Segundo crimen machista

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la segunda asesinada por su pareja o expareja en la región madrileña en lo que va de año y la 31 en toda España. Desde 2003 en que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios este asesinato sería el 1.326.

El primer crimen machista que tuvo lugar en Madrid este 2025 tuvo lugar el pasado martes 24 de junio en la calle Maestro Turina número 7, en la madrileña localidad de Getafe.

Allí, Florindo F.G., español de 61 años, mató a puñaladas a Marisa B.A., cubana de 63, tras una fuerte discusión.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado este nuevo crimen machista y ha apelado a la "unidad de acción" de todos los demócratas. "No hay lugar a más titubeos, a más relativismos, a más negacionismos", ha defendido.

