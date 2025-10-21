Detenido un hombre en Torrejón de Ardoz por matar a puñaladas a su expareja de 21 años en un piso de Villaverde

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Torrejón de Ardoz por el apuñalamiento mortal de su pareja de 21 años en un piso de Villaverde. La Policía Nacional investiga el suceso como un posible caso de violencia machista, ya que la víctima y el detenido mantenían una relación sentimental. Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas del lunes, y la víctima fue encontrada fallecida con varias heridas de arma blanca. El presunto autor, de 30 años, fue localizado y arrestado en un piso de Torrejón de Ardoz. Ambos involucrados son de nacionalidad española.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio en la calle de Los Astilleros número 3.



Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que podría tratarse de un caso de violencia machista, ya que ambos mantenían una relación sentimental.



Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.

📍 #Madrid. Calle de los Astilleros.#SUMMA112 confirma el óbito. @policia lo está investigando como un supuesto homicidio. pic.twitter.com/w73cmELUMc — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 21, 2025

Esta madrugada, los investigadores han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención.



Según las fuentes, ambos son españoles y la víctima tenía 21 años y el detenido 30. El detenido tenía antecedentes.

Según fuentes policiales, la víctima estaba de alquiler en una habitación en una casa compartida. Fue la hija de la arrendataria la que encontró el cuerpo sin vida de la mujer.

Al parecer, había denuncias previas y el hombre tenía una orden de alejamiento.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización