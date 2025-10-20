Detenidos 15 Trinitarios, dos de ellos menores, por secuestrar a jóvenes a los que llevaban a pisos okupa para robarles

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional detuvo a 15 miembros de la banda juvenil Trinitarios, dos de ellos menores, por secuestrar a jóvenes para robarles en pisos okupados de Madrid. Las detenciones se realizaron tras una intervención en viviendas de los distritos de Tetuán y Moncloa-Aravaca, donde los secuestrados eran coaccionados para entregar sus claves bancarias. Los arrestados pertenecen a diferentes nacionalidades, incluyendo Marruecos, Honduras, Colombia, República Dominicana y España, y están acusados de secuestro, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.

Fuerte golpe policial a la banda de los Trinitarios. La Policía Nacional ha detenido a 15 miembros probados de esta banda juvenil, dos de ellos menores, por secuestrar a jóvenes en dos viviendas de los distritos de Tetuán y Moncloa-Aravaca, a los que luego coaccionaban para obtener las claves de sus cuentas bancarias.

Según informan desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestos se practicaron en la madrugada del pasado viernes y fuentes de la investigación detallan que todos los detenidos pertenecen a los Trinitarios.

Esta operación policial comenzó con una llamada en la que un joven alertaba de que un amigo suyo se encontraba retenido en una vivienda de la calle Artajona, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Al llegar a la citada calle, los agentes vieron cómo un hombre y una mujer, que eran pareja, salían del domicilio acompañados de otros dos varones, al mismo tiempo que otro ciudadano se acercaba para advertir que su hijo se encontraba retenido en esa misma vivienda.

Por ello, los agentes procedieron a la entrada del piso, donde encontraron a la víctima y detuvieron a 11 personas acusadas de un delito de secuestro. Además, este piso se encontraba okupado.

Horas más tarde, sobre las 4:30 horas de la mañana del pasado viernes, la sala del 091 recibió otra llamada, en la que el hombre que había salido de la vivienda de la calle Artajona junto a su pareja avisaba de que habían sido de nuevo coaccionados para dirigirse a un domicilio de la Avenida Pablo Iglesias, donde estaban retenidos.

Los agentes también fueron a ese domicilio y una vez allí, detuvieron a cuatro varones por secuestro y robo con violencia, ya que los secuestradores le quitaron el teléfono a la víctima cuando hablaba con la Policía.

Los 15 detenidos han pasado a disposición judicial por un delito de secuestro, 4 de ellos, además, por robo con violencia. Además, fuentes policiales han indicado que todos ellos están siendo investigados por pertenencia a organización criminal.

Según relatan fuentes policiales, los detenidos pertenecen a nacionalidades muy distintas: Marruecos, Honduras, Colombia, República Dominicana y España.

En un primer momento, el caso lo llevó la comisaría del distrito, pero después cayó en manos de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional al tratarse de un tema relacionado con bandas juveniles violentas.