El increíble edificio de cinco plantas de Latina valorado en casi un millón de euros que se vende con un 60% de descuento

El edificio ubicado en la carretera de Carabanchel a Aravaca número 50. Escrapalia

Un inmueble comercial completo, situado en el madrileño distrito de Latina, ha salido a subasta pública con un precio inicial de 465.000 euros, lo que supone un descuento de nada menos que el 59% respecto a su valor de tasación, que está fijado en 857.864 euros.

La subasta estará abierta hasta el próximo 12 de noviembre y cualquier persona interesada, sea particular o empresa, podrá presentar sus pujas cumpliendo con los requisitos establecidos a través del portal especializado Escrapalia.

El edificio, construido en 1971, cuenta con un total de 575 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas: tres sótanos, una planta baja con acceso directo desde la calle y una primera planta que incluye terrazas privativas.

Todas las fincas comparten una cuota indivisa sobre la Finca Registral, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para empresarios que busquen establecer su negocio como para inversores interesados en el mercado inmobiliario de la zona.

Su ubicación, en Carretera de Carabanchel a Aravaca número 50, permite un acceso estratégico al oeste de Madrid, cercano a la M-30, la M-40 y a la futura línea de Cercanías, en una vía con alto tránsito tanto vehicular como peatonal.

La subasta se realiza a través de la plataforma Escrapalia, especializada en la venta pública de activos, por encargo de la administración concursal de Valant Gestión Inmobiliaria SL, actualmente en concurso.

Los interesados deberán registrarse de forma gratuita y aportar un depósito de garantía de 46.500 euros, que se descontará del precio final en caso de resultar adjudicatarios.

Según figura en la web del citado portal de venta pública de activos, el inmueble se sitúa en un entorno comercial consolidado, con zona con actividad comercial, logística y de servicios.

Sobre la hora de finalización de la subasta, desde Escrapalia informan de que podría variar si en los últimos 3 minutos antes del cierre de la misma se recibe una puja superior a la puja que vaya ganando en ese momento.

De esta manera, la hora de finalización se irá incrementando de 3 minutos en 3 minutos hasta que no se reciba una mejor oferta (puja) durante 3 minutos seguidos antes de la finalización de la misma.

Este procedimiento ofrece las mismas condiciones a cualquiera de los participantes que quieran mejorar su oferta.