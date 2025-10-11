Íñigo y Eden, los veinteañeros "rebeldes" que unen el producto español con salsas francesas en un local donde comer por 50€

El cocinero Íñigo Uribe Paredes (izq.) y el sumiller Eden Monoyez, en su restaurante Ekö Bistró. Ekö Bistró

En una ciudad donde abundan los restaurantes de estilo similar, Ekö Bistró irrumpe en el panorama gastronómico madrileño con una propuesta diferente.

El nuevo proyecto, liderado por Íñigo Uribe Paredes, joven cocinero español de 25 años, y Eden Monoyez, sumiller francés de 26, busca tender un puente entre España y Francia bajo el lema "libertad, arte y nueva cocina".

El menú del restaurante combina el respeto por la tradición con una mirada contemporánea, uniendo producto español con salsas francesas. "Partimos de lo tradicional, porque por algo los clásicos lo son, pero le damos una vuelta", explican los jóvenes fundadores.

Lenguado a la meunière con trompeta de la muerte de Ekö Bistró. Ekö Bistró

Así, la carta ofrece guiños a la cocina francesa reinterpretados con creatividad. Entre los entrantes destacan el éclair de foie gras y whisky Macallan 12 años con mole negro, el carabinero flambeado al curry y coco o la ostra Black Pearl de Bretaña con aire de whisky japonés.

Los platos principales rinden homenaje a la cocina gala con recetas como el lenguado a la meunière con trompetas de la muerte, el ratatouille o el magret de pato con puré de chirivía y salsa de pimienta dulce.

En los postres, Íñigo apuesta por clásicos con toques personales: babà au rhum Brugal 1888, choux de vainilla y frambuesa, milhojas de pistacho o una creación inspirada en sus recuerdos de infancia con chocolate, pan de aceite y sal Maldon.

Formado junto a chefs como Mario Sandoval (Coque, Coquetto) o Iván Domínguez (el antiguo Xeito 19'20"), Íñigo combina técnica y sensibilidad para ofrecer una cocina elegante, de producto y con acento francés.

Carta líquida que rompe moldes

El contrapunto perfecto a la cocina lo pone la carta de bebidas diseñada por Eden. Con formación de sumiller en Burdeos, ha creado una selección que rinde homenaje al poema Le Bateau Ivre de Arthur Rimbaud, con vinos clásicos y poco convencionales, además de referencias singulares de Francia.

La propuesta líquida incluye también una cuidada selección de sake japonés, cervezas, whiskys escoceses y nipones, cafés de especialidad y tés de la tienda francesa Au Fond du Jardin, disponible en exclusiva en Madrid.

Equipo de Ekö Bistró. Ekö Bistró

La coctelería, a cargo de Alessandro Pardo, completa la oferta con combinaciones inspiradas en la pintura, la poesía y opciones sin alcohol, pensadas para todos los públicos.

Ekö Bistró se presenta como un lugar sin etiquetas ni horarios rígidos. Cuenta con un comedor para 36 personas, una barra para 20 y una terraza para 12. El ticket medio es de 50 euros por comensal.

El ambiente apuesta por tonos negros, blancos y grises en un estilo industrial pero cálido. La vajilla de Kritikali y la cristalería de marcas como Josephine o Chef Sommelier refuerzan la elegancia de la propuesta.

En la zona de bar, los clientes pueden disfrutar de bocados como croquetas de camarón, brioche a la carbonade flamenca, distintas variedades de taramas de la firma Petrossian o una tabla de quesos seleccionada por Los quesos de l'Amelie.

Sala de Ekö Bistró. Ekö Bistró

"Somos rebeldes, naturales y auténticos", resumen Íñigo y Eden. Con Ekö Bistró, los dos jóvenes prometen ofrecer algo más que una experiencia gastronómica: un viaje entre España y Francia con sabor a libertad y espíritu creativo.