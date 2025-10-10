El ladrón "reincidente" que aterroriza a Alcalá: "Roba en los coches y quita las matrículas para cometer otros delitos"

Coches a los que han robado las ruedas y la matrícula en Alcalá. Espartales Unidos

Los vecinos del barrio de Espartales, en la zona norte de Alcalá de Henares, denuncian un "aumento de la inseguridad" y una oleada "de robos de matrículas de coches" que se usan posteriormente en vehículos dedicados a actividades delictivas y criminales.

A través de redes sociales, los vecinos piden a todos "extremar las precauciones" y denunciar "cualquier actividad sospechosa a la Policía" para así evitar futuros robos a la vez que piden más presencia de agentes.

Según explican los vecinos de Espartales a través de sus redes sociales, los robos se intensificaron hacia el pasado jueves 2 de octubre, momento en el que pusieron un post pidiendo a la comunidad que se mantuviera con los ojos abiertos ante cualquier actitud sospechosa.

En las imágenes que han compartido a través de Facebook o X (antes Twitter) se pueden ver varios coches con los cristales reventados y con las ruedas sustraídas.

Unos robos que se han producido incluso en vehículos que se encontraban estacionados en garajes.

🚨 En Espartales los robos no paran.

Ahora también se llevan las matrículas de los coches.



👉 Anoche (vie-sáb) en c/ Jacinto Verdaguer un vehículo amaneció sin placas.

⚠️ Estemos atentos, revisemos los coches y denunciemos cualquier sospecha.#SeguridadVecinal #Alerta pic.twitter.com/fSB4wD0vmb — Espartales Unidos (@EspartalesUnido) October 4, 2025

Además, en su publicación en redes, los vecinos alertan de que el presunto ladrón es "multirreincidente, sigue en libertad" y "se le ha visto merodeando por las calles del barrio" desde principios de octubre.

Sin embargo, apuntan a que por la dimensión de los robos, es posible que se trate "de un grupo de personas".

El pasado sábado 4 de octubre, los vecinos volvieron a las redes sociales para denunciar de nuevo que "los robos no paran".

En este caso, en la calle Jacinto Verdaguer, los ladrones habían arrancado las matrículas de varios vehículos.

Al parecer, según el relato vecinal, las "matrículas robadas suelen usarse para cometer otros delitos", por lo que es fundamental "actuar con rapidez" y denunciar los hechos a la Policía.

Los vecinos también cuentan que los ladrones no se limitan a las ruedas o las matrículas, sino que cogen todo lo que pueden del interior de los coches tras romper los cristales: "Radiocasetes, enseres e incluso bicicletas".

Por todo ello, la comunidad de vecinos del barrio de Espartales pide "colaboración vecinal" para dar cuanto antes con los autores de estos robos, a la vez que reclama más presencia policial en este barrio ubicado al norte de la ciudad complutense.