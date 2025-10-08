De balneario con vapores rusos a la apuesta saudí con un hotel 4 estrellas de lujo: la historia del edificio derruido de Ópera

La fiebre hotelera que vive Madrid había llegado también a la calle Hileras número 4. El edificio, ahora derruido durante las obras, de más de 6.500 metros cuadrados había sido comprado hace unos años, concretamente en 2022, por el grupo saudí Rashid Saad Al Rashid (RSR) para que supusiera su primera incursión en la capital.

Este fondo de Arabia Saudí ya tiene experiencia en hoteles en nuestro país puesto que varios edificios los ha alquilado a cadenas hoteleras de prestigio. Su punta de lanza para entrar en España ha sido Barcelona, donde cuenta con el inmueble donde se aloja Vincci Gala Hotel y el Vincci Marítimo, ambos ubicados en lugares estratégicos de la Ciudad Condal.

La operación en Hileras supuso un desembolso de casi 25 millones de euros a los que habría que añadir su completa restauración para convertirlo en un hotel cuatro estrellas moderno y sofisticado y a la altura de los que le rodean en pleno centro de Madrid.

De hecho, el proyecto, que está firmado por el arquitecto Ángel Hernández Espada, incluía una renovación integral, nuevos materiales y la construcción de una terraza que ahora son imprescindibles entre la hostelería o la restauración para sentirse un poco más cerca del cielo de Madrid.

La idea del fondo saudí era un hotel de 122 habitaciones distribuidas en 6 plantas y también un garaje, clave en la zona en la que se encuentra. De hecho, ha sido en la primera planta y en el garaje donde se han producido la desgracia de los tres obreros y la arquitecta fallecida en el derrumbe, ya que quedaron atrapados cuando cayó el forjado.

Este edificio ya fue un lugar de descanso y ocio. A principios del siglo XIX se ubicaba en él el Balneario de San Felipe de Neri que ofrecía las últimas novedades en la medicina del agua, entre ellos los famosos baños rusos, sobre todo con "las ricas aguas del Lozoya".

Este balneario contaba con las mejores técnicas del momento y fueron muchas eminencias de esta rama del cuidado personal los que lo visitaron, según el folleto conservado en la Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid.

Sus responsables habían hecho un gran trabajo para tener "banaderas de mármol, y otras de zinc estañado, muy propias para el invierno; baños de vapor simples y del sistema llamado ruso, duchas, desde las más enérgicas y potentes hasta las abluciones más suaves y dulces; pilas para baños artificiales y de mar, y compuestos según receta; aparatos atmosféricos y de pulverización, y un servicio de baño a domicilio muy importante, que nos vemos obligados a aumentar, como hemos tenido que ensanchar el de baños rusos, por insuficiencia del material y del local", reza este folleto.



En aquella época el Balneario de San Felipe Neri tenía "numerosa y distinguida clientela" pero también buscaba implantar en España los beneficios de la hidroterapia aprovechando los buenos manantiales con los que cuenta nuestro país, en Madrid el del Lozoya, por lo que lo abrían también a gente con menos recursos pero más necesitada.