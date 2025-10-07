"Hubo un volcán de polvo y un estruendo terrible": así describe una testigo del derrumbe en el centro de Madrid

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajando para encontrar posibles personas atrapadas.

"Un volcán de polvo que de repente lo llenó todo y un estruendo terrible". Así describe una testigo el derrumbe de un edificio de la calle Hileras, en el centro de Madrid, ocurrido este martes y en el que varios obreros que trabajaban en unas obras de rehabilitación permanecen han resultado heridos mientras otros desaparecieron.

Milagros iba a abrir la puerta de la peluquería donde trabaja, situada enfrente del inmueble colapsado, cuando vio a través de las ventanas abiertas de la obra cómo caía "un volcán de polvo de arriba a abajo".

Rápidamente, ha explicado, llegaron los bomberos y los servicios de emergencias, que desalojaron los edificios próximos ante el riesgo de colapso de la fachada del inmueble siniestrado, donde cree que se está construyendo un hotel desde hace medio año aproximadamente.

Derrumbe en un edificio de la calle Hileras en Ópera.

Después de cerrar la peluquería ha visto salir a los obreros, con mascarillas. "Ha sido un susto muy gordo, terrible", dice.

Las fuerzas de Seguridad han cortado las calles alrededor del lugar del suceso, donde se concentran trabajadores, vecinos, curiosos y medios de comunicación.

Como otros vecinos, una trabajadora de un restaurante de la zona se encontró con "todo el alboroto" a la vuelta de unas compras y no ha podido acceder todavía a su lugar de trabajo.

También se han visto sin poder acceder a sus viviendas Lucas, vecino de la calle Arenal, y Ana, residente en otro portal la calle Hileras. Ambos se han enterado del derrumbe por los medios de comunicación.

Al lugar se han desplazado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.