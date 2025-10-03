Desmantelado un narcopiso en Vallecas que escondía un arsenal de armas: estaba al lado de varios colegios

Operación antidroga en Madrid. Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Municipal de Madrid han desmantelado un punto de venta de sustancia estupefaciente en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, según informan a través de redes sociales.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una vivienda frecuentada por un gran número de personas, en diferentes franjas horarias y a lo largo de toda la semana.

Los agentes comprobaron que estas personas permanecían en actitud de espera hasta acceder al domicilio y lo abandonaban a escasos minutos.

Esta morada estaba próxima a centros educativos, áreas deportivas e infantiles, donde había un gran trasiego de menores.

El pasado día 4 de septiembre se llevó a cabo la entrada y registro del inmueble, incautándose 600 euros en billetes fraccionados, 36 envoltorios de heroína, 22 pastillas de MDMA, tres botes de benzodiaceinas, 18 gramos de cocaína, casi 4 gramos de hachís y diversas armas: una escopeta de perdigones, cuatro machetes de grandes dimensiones, cinco navajas, dos hachas, dos estiletes, una defensa, un palo y un spray de defensa personal.

Por todos estos hechos, fueron detenidas cuatro personas (tres varones y una mujer) como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y receptación pasando a disposición de la autoridad judicial.