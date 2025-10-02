Accidente en Majadahonda: muere un motorista tras chocar contra la mediana de la M-50

Un motorista de 62 años ha perdido la vida este jueves tras sufrir un accidente en la M-50, a la altura del kilómetro 76, en el término municipal de Majadahonda. Según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid, el vehículo se salió de la vía y colisionó contra la mediana.

Cuando llegaron los sanitarios del Summa 112, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los intentos de reanimación durante 40 minutos, no fue posible revertir la situación y finalmente confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Este suceso se suma al ocurrido el pasado lunes en la M-607, a la altura del kilómetro 38, donde un hombre de 59 años perdió la vida y una mujer resultó herida tras el choque frontal entre dos turismos.

El conductor fallecido fue rescatado por los bomberos en parada cardiorrespiratoria y, aunque los sanitarios trataron de reanimarle, no lograron salvarle. La otra víctima, una mujer de 45 años, sufrió una fractura de muñeca y una contusión abdominal y fue trasladada en estado potencialmente grave al Hospital La Paz.