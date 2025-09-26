Golpe a tres prostíbulos karaoke chinos de Madrid para frenar peleas entre clanes en la fiesta del equinoccio: 16 detenidos

La celebración del equinoccio de otoño en tres narco-karaokes de Madrid era la antesala de un nuevo episodio violento entre grupos criminales de origen chino, una reyerta frustrada en respuesta a la batalla campal que terminó con siete heridos a finales de agosto en el local El Cielo y el Mundo, que vuelve a ser noticia.

Fuentes policiales confirman que, tras la reyerta en el citado narco-karaoke ubicado en la calle Real de un polígono industrial de Parla, existía entre estos grupos un fuerte ánimo de represalias.

De hecho, desde la Policía informan de que en los días previos a los registros, los agentes identificaron a tres hombres armados con un bate de béisbol en las inmediaciones de uno de los locales.

Detallan que se trata de organizaciones "muy jerarquizadas y violentas", motivo por el que la Policía Nacional decidió desplegar un dispositivo especial para prevenir posibles "actos violentos" después de lo sucedido en Parla a finales de agosto.

Los narco-karaokes registrados: El Cielo y el Mundo de Parla, V-Show en Fuenlabrada y el Caballo Dorado en el distrito madrileño de Usera-Villaverde.

En total, los agentes han detenido a 16 personas, 8 hombres y 8 mujeres como presuntos responsables de delitos contra la salud pública e infracción de la Ley Orgánica de Extranjería.

Durante la operación y los registros, que tuvieron lugar el pasado 18 de septiembre, estos narco-karaokes están regentados por miembros de los grupos enfrentados y funcionan como puntos de consumo de drogas. En su interior también se ejerce la prostitución.

La Policía incautó diversas cantidades de drogas, principalmente ketamina, que se encontraban escondidas en salas privadas a las que solo tenía acceso la responsable de uno de los locales, también detenida por facilitar y promover el consumo de estupefacientes.

Estos locales, que ya han sido motivo de noticia en otras ocasiones, están divididos en salas privadas, muchas de ellas temáticas, amuebladas con sofás y grandes pantallas de televisión.

De los 16 detenidos, 15 tienen nacionalidad china y hay una mujer brasileña.

El Cielo y el Mundo ya fue noticia el pasado mes de febrero cuando se produjeron 23 detenciones durante la celebración del Año Nuevo Chino.

Durante aquel registro, se encontraron 80 gramos de ketamina, cinco gramos de éxtasis, ocho gramos de tusi y 63 sobres de la denominada como agua de dios o agua sagrada, un narcótico que suministraban a las prostitutas para aumentar su deseo sexual.