Daniela (20) trabaja de camarera en Suiza y gana 4.300€: "Ahorro más de lo que se gana en Madrid"

La emancipación juvenil en España sigue siendo una meta remota: solo un 6% de los jóvenes entre 20 y 24 años vive fuera de casa, según la Encuesta de Juventud publicada en 2025. Al mismo tiempo, el salario mínimo suizo supera los 4.000 francos mensuales frente a los 1.134 € en España, según Eurostat.

Daniela (@daanielaks), de 20 años y natural de Madrid, compartía el sentir mayoritario: "A los 17 estaba muy mal, estudiando bachillerato y viendo cómo amigos con carrera acababan en trabajos que no daban para vivir", recuerda en su cuenta de Instagram.

Durante una entrevista en TikTok con @hermanosdharma relató cómo el futuro que se vislumbraba en España era trabajar de nueve a cinco sin poder llegar a fin de mes: "Si esto iba a ser mi vida, prefería morirme; lo tenía muy claro, no quería eso para mí".

Esta sensación, sumada a la dificultad de emanciparse—el 80% de los jóvenes lo ve imposible antes de los 30, según el Informe de Juventud—la animó a buscar alternativas fuera de España.

En Suiza, sin titulación universitaria ni experiencia laboral previa, consiguió su primer empleo de camarera en un restaurante italiano apenas aterrizar: "Aquí me dieron la oportunidad de aprender aunque no hablaba alemán, la gente te tiene paciencia y te ayuda", explicó en la entrevista.

Daniela destaca en un vídeo propio en TikTok que trabajar 180 horas en un mes le permitió ingresar 4.200 francos suizos (unos 4.300 €) entre salario y propinas, es decir, más que un sueldo medio mensual en Madrid.

Los gastos fijos allí también tienen otras proporciones: 750 francos de alquiler, 250 en comida, 60-100 en transporte y entre 180 y 200 de seguro médico, que es el coste clave para menores de 25 años, según responde en un preguntas y respuestas.

Para la joven madrileña, el aspecto más transformador ha sido la independencia: "En Madrid conocía a mucha gente amontonada en pisos porque no llegaban a pagar algo digno. En Suiza, aunque el alquiler es caro, con un sueldo normal puedes permitirte vivir sola", relató en una reflexión personal en Instagram.

Sobre el estigma social o académico, lo tiene claro: "No tengo bachillerato, no soy menos que nadie por ello. Lo que importa son las ganas de avanzar", subraya en su TikTok.

Y su recomendación para quienes se planteen un cambio similar se basa en información y actitud: "Si quieres trabajar, vas a trabajar, si quieres avanzar, vas a avanzar. Eso sí, mejor venir informado y con ganas de empezar de cero".

Antes de emigrar, vivía en Villaverde Alto y relata que allí apenas tenía dinero ni para comer: "Yo salía del metro y había yonkis con una locura, y yo vivía ahí y ese era, y no tenía dinero ni para comer, es que no tenía dinero", cuenta en TikTok.

Añade que nunca ha tenido ventajas ni proviene de una familia con recursos, por lo que toda su experiencia de salir adelante ha sido buscándosela por sí misma. Esta diferencia entre sus posibilidades en Madrid y en Suiza, dice, le ayuda a valorar todavía más el cambio vivido.