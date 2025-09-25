Golpe a la cúpula del grupo nazi 'Suburbios Firm' en la boda de El Ratilla, uno de sus líderes: hay 13 detenidos

La Policía Nacional ha detenido a los 13 miembros, tres ya en prisión, de la cúpula del grupo nazi 'Suburbios Firm', la escisión expulsada de los hinchas ultras del Frente Atlético acusados de organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Según informa este jueves la Dirección General de la Policía, las investigaciones de la operación Sivilla, desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada de Información en Madrid se iniciaron en 2023, si bien fue este sábado, tras la celebración de la boda del cabecilla del grupo, apodado El Ratilla, cuando los agentes precipitaron las detenciones practicadas este lunes.

Dos años antes, los investigadores detectaron que 'Suburbios Firm', caracterizado por protagonizar incidentes violentos en el ámbito de los espectáculos futbolísticos, se podía estar financiando de las ganancias obtenidas del narcotráfico en locales de ocio y vía pública en la zona sur de Madrid.

Sus integrantes conformaban un grupo muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder, incitando al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables.

La Policía resalta que este grupo participó activamente en la protesta homófoba y racista convocada en la plaza de Chueca de Madrid en el año 2021.

En los diez registros simultáneos, se han intervenido un arma de fuego, armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres táseres, más de cincuenta defensas extensibles, numerosas armas blancas, casi 5 kilos de cocaína y otras sustancias estupefacientes como hachís, ketamina o cristal.

También se ha intervenido numeroso material de carácter supremacista, relativo a este grupo ultra radical Suburbios Firm y a otros grupos ultras hermanados con éste; además, se ha localizado un vehículo caleteado utilizado para el transporte clandestino de las sustancias estupefacientes y su posterior distribución.

Especialmente significativa es la gran cantidad de dinero en efectivo hallado durante los registros, logrando intervenir más de 100.000 euros en los domicilios de los integrantes de la cúpula del grupo.