Tragedia en Ciudad Lineal: muere un joven tras perder el control de una moto de alquiler y chocar contra dos coches

El samur y la Policía Municipal en el lugar del accidente. Emergencias Madrid

Aparatoso y terrible accidente en la calle Arturo Soria, 62, en el distrito de Ciudad Lineal. Un joven de unos 30 años ha perdido la vida tras perder el control de una moto de alquiler y chocar contra dos vehículos.

Así lo confirma una portavoz de Emergencias Madrid, que informa de que el suceso ha tenido lugar hacia las 11.45 horas de este martes,

El motorista chocó contra un turismo que estaba circulando y posteriormente contra otro que estaba aparcado.

Accidente mortal de moto en Arturo Soria, Ciudad Lineal.



Motorista pierde el control, choca contra un turismo y sale despedido.

Politraumatizado y en parada. @SAMUR_PC realiza maniobras de #RCP durante más de 40 minutos sin éxito.



Investiga lo ocurrido Policía de Madrid.

La colisión le ocasionó múltiples traumatismos severos, por lo que entró en parada cardiorrespiratoria.

A su llegada, los sanitarios de Samur estuvieron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos, pero finalmente tuvieron que confirmar el fallecimiento del joven.

Durante los trabajos de los sanitarios, la Policía Municipal de Madrid cortó un tramo de la calle para facilitar el trabajo de Samur y ahora investigan lo ocurrido en este accidente mortal.