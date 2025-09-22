Violenta encerrona en Fuenlabrada: 4 detenidos por pegar una paliza a un moroso que les debía 300.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones en Fuenlabrada acusados de retener, amenazar y golpear a un hombre para forzarle a saldar una deuda de 300.000 euros.

La víctima, que había concertado una cita con uno de los detenidos para cancelar parte de la cantidad adeudada por la compra de maquinaria, fue encerrada en las oficinas de un local comercial.

Allí, según relata la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota de prensa, fue agredido en repetidas ocasiones con objetos contundentes, entre ellos un cenicero con el que recibió varios golpes en la cabeza.

Tras la brutal paliza, los agresores también le intimidaron para que no denunciara los hechos. Además, como perdió el conocimiento durante la agresión, sus captores aprovecharon para robarle más de 1.100 euros en efectivo y su teléfono móvil.

Aun así, el hombre logró escapar del establecimiento y pedir ayuda.

Su escape no fue nada fácil. Tras perder el conocimiento a causa de la paliza, tuvo que caminar varios metros y pedir ayuda a un equipo de seguridad privada que se encontraba por la zona.

Según fuentes de la Policía, el herido tuvo que caminar varios metros por la vía pública hasta encontrar a personal de seguridad privada, que alertó de inmediato a la Policía y a los servicios sanitarios.

La investigación policial se puso en marcha a principios de agosto, tras conocerse la denuncia, y permitió identificar y arrestar a los cuatro implicados los días 21 y 27 de ese mes.

Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones.