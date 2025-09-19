El bonito nombre del hijo de Edurne: es de origen quechua, significa "mi morenita" y es casi único en Madrid

Uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona suelen ser sus hijos. Esos pequeños seres que cuando llegan lo cambian todo. Y precisamente, una de las decisiones más complicadas aparece cuando toca ponerles nombre. Sobre todo, si tienes fama y generas repercusión.

Eso le pasa a muchos famosos, ya que sus fans y los medios de comunicación están expectantes para saber qué nombres eligen para sus pequeños. Por lo tanto, a mayor atención, mayor responsabilidad. Como si el acto en sí no fuera ya una cuestión de altura.

Además, son precisamente estas personas de gran relevancia las que más suelen jugar con la innovación de los nombres. Y uno de los casos más sorprendentes lo protagonizó la madrileña Edurne. La cantante apostó por uno de los nombres más rompedores que se recuerdan.

Y es que la pequeña que tiene junto a su marido, el portero de fútbol David de Gea, se llama Yanay, un nombre poco común tanto en España como en la Comunidad de Madrid. Su origen es muy misterioso y su significado de lo más sorprendente.

Sin embargo, la famosa cantante ya ha creado escuela y es que cada vez hay más padres que están eligiendo este nombre tan particular para su pequeña. Tal y como informa el Instituto Nacional de Estadística, Yanay va ganando terreno en las listas de nombres más particulares y sorprendentes.

¿Qué significa el nombre de Yanay?

Edurne y David de Gea eligieron un nombre muy particular para su pequeña. Yanay es sin duda una elección pocas veces vista. Pero ha dado mucho de qué hablar por su carácter novedoso. No obstante, detrás de este nombre tan sonoro como poco visto se esconde una gran historia.

Su origen es mucho más rebuscado de lo que podamos pensar. Y es que este nombre procede del quechua. Esta es una familia lingüística originaria de América, cuya distribución geográfica se extiende por la zona occidental de América del Sur a través de varios países que localizan sobre todo en torno a la cordillera de los Andes.

Está considerada una lengua indígena que deriva del Imperio Inca, lo que habla a las claras de la originalidad del nombre elegido por Edurne y por De Gea. Además, el significado del mismo es de lo más particular, ya que tiene dos vertientes que, en realidad, son muy parecidas.

El nombre de Yanay se podría traducir como "mi morenita", pero también como "mi amada". Y como no podría ser de otra forma, donde más se utiliza es en Perú. Su etimología y significado son mujer dulce y tierna. Sin duda, algo que a la pareja le gustaría proyectar para su hija.

También se le suele atribuir a personas que tienen un gusto especial por ayudar a los demás y que no permiten ni las injusticias ni los maltratos a las personas. Además, se relaciona con personas muy amigables y que creen en la suerte. Por eso, su símbolo es el número 5 y, aunque no tiene evidentemente hueco en el santoral, sí tiene diminutivo, siendo Yana el más habitual.

Bonito o no, eso va en función del gusto de cada uno, de lo que no hay duda es de que se trata de un nombre poco común. De hecho, según datos del INE, solo hay 388 personas en España que lo tienen, todas mujeres lógicamente.

Por si fuera poco, la edad media de estas personas, apenas 7,8 años, indica lo moderno que lo podríamos considerar. Las provincias de España donde más se usa es en Lugo, Burgos y Toledo, mientras que en Madrid se puede considerar prácticamente único, ya que solo el 0,009% de las chicas lo tienen.